У Раді сподіваються, що закон про мову буде підписаний до інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Верховній Раді України сподіваються підписати закон про функціонування української мови як державної цього тижня. Про це журналісту УНН повідомив голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.
"Сподіваюся, цього тижня підпишуть. Складно робити прогнози, мають підписати цього тижня, план такий, але всяке може трапитися", - зазначив Княжицький.
Він нагадав, що станом на сьогодні зареєстровано чотири постанови про скасування закону про мову.
За словами Княжицького, на сьогоднішньому засіданні народні депутати мають розглянути та відхилити ці постанови.
Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій планує підписати закон вже сьогодні, 14 травня.
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді було зареєстровано чотири постанови щодо скасування закону про мову.
За словами Парубія, треба якнайшвидше відхилити ці постанови, які блокують підписання мовного закону.