Парубій планує підписати закон про мову наступного пленарного вівторка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Голова Верховної ради Андрій Парубій планує підписати закон про функціонування української мови як державної наступного пленарного вівторка. Про це він повідомив з президії сесійної зали, передає кореспондент УНН.
Таке рішення прийнято для того, що не дати жодних підстав для скасування закону про мову – Верховна Рада виконає всі терміни, передбачені чинним законодавством.
Зокрема, регламентом ВР дається дві доби для подання постанов щодо скасування закону. Таких постанов вже надійшло чотири.
"Наступного пленарного вівторка ми поставимо ці постанови на розгляд – і тут же їх скасуємо. На той момент закон уже буде повністю підготовлений апаратом (ВР – ред.), всі правки зведені – я невідкладно його підпишу і невідкладно його підпише Президент Петро Порошенко", - додав Парубій.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада України ухвалила мовний закон.