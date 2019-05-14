В Раде надеются, что закон о языке будет подписан до инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Верховной Раде Украины надеются подписать закон о функционировании украинского языка как государственного на этой неделе. Об этом журналисту УНН сообщил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
"Надеюсь, на этой неделе подпишут. Сложно делать прогнозы, должны подписать на этой неделе, план такой, но всякое может случиться", - отметил Княжицкий.
Он напомнил, что на сегодня зарегистрировано четыре постановления об отмене закона о языке.
По словам Княжицкого, на сегодняшнем заседании народные депутаты должны рассмотреть и отклонить эти постановления.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий планирует подписать закон уже сегодня, 14 мая.
Как сообщал УНН, в Верховной Раде было зарегистрировано четыре постановления об отмене закона о языке.
По словам Парубия, нужно как можно быстрее отклонить эти постановления, которые блокируют подписания языкового закона.