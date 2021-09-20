У Раді хочуть застосувати спецпроцедуру до "антиолігархічного пакету": чи суперечить вона рішенню КСУ

Контекст

Так, нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк раніше повідомив, що “слуги народу” пропонують застосування нової “спецпроцедури” з розгляду поправок до законопроектів №№ 5599 та 5600.

“Так, сьогодні через Погоджувальну хочуть її запустити, і в залі не буде можливості у депутатів підняти свої відхилені правки. Наприклад, по 5600 замість 11 000 голосувань буде всього близько 120-ти. І нікого не хвилює, що ще в 2018 році Конституційний Суд дав чітку відповідь, що так не можна (коротко: не можна обмежити право піднімати правки)”, — заявив тоді нардеп.

Яку позицію займе Конституційний Суд - знає тільки Конституційний Суд

Як розповіла УНН постійний представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря, Конституційний Суд не висловлювався прямо з цього питання.

“Справа у тому, що Конституційний Суд жодного разу чітко не висловлювався щодо того, чи є поправки народних депутатів формою законодавчої ініціативи. І є позиція Конституційного Суду, висловлена в рішенні 2018 року, про те, що такі пропозиції мають бути розглянуті і проголосовані депутатами. Але про форму такого розгляду і голосування Конституційний Суд не висловлювався прямо”, — сказала Совгиря.

Вона не виключила, що нардепи можуть піти до КСУ щодо цього — так само, як і щодо будь-якого іншого закону, якщо вони назбирають 45 підписів.

На запитання про те, чи поставить у такому разі КСУ крапку в питанні, співрозмовниця УНН зазначила, що сказати напевно неможливо.

“Повторюсь, Конституційний Суд жодного разу чітко свою позицію не окреслив по цьому питанню. У нас є якісь, скажімо так, аналогічні, але не абсолютно однакові ситуації, де Конституційний Суд висловлювався. Щодо конкретно таких дій, які пропонуються зараз, КСУ свою позицію не сформував. Зараз все, що ми можемо говорити, буде по суті гаданням на кавовій гущі, тому що, яку позицію займе Конституційний Суд, - знає тільки Конституційний Суд”, — зазначила вона.

До того ж, зі слів Совгирі, не факт, що процедуру дійсно застосують, адже вона може не отримати необхідної кількості голосів.

Голосування за застосування процедури має відбутися перед розглядом безпосередньо законопроектів, пояснила вона.

Додамо

У понеділок на засіданні Погоджувальної ради депутати проголосували за питання включення до порядку денного законопроектів № 5599 щодо олігархів та № 5600 про наповнення бюджету.

Обидва законопроекти вже пройшли профільні комітети перед другим читанням. Водночас голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що направив законопроект про олігархів до Венеціанської комісії. При цьому у Президента вважають, що Венеціанка не зможе заблокувати ухвалення закону.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія раніше розповів, що “податковий” законопроект № 5600 можуть винести на розгляд в ВР в четвер, 23 вересня.