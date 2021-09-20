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В Раде хотят применить спецпроцедуру к "антиолигархическому пакету": противоречит ли она решению КСУ

В Раде хотят применить спецпроцедуру к "антиолигархическому пакету": противоречит ли она решению КСУ

Киев  •  УНН

 • 21080 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Конституционный Суд Украины не имеет четкой позиции по специальной процедуры, что ее хотят применить в Верховной Раде к пакету антиолигархических законопроектов. По крайней мере, так утверждает постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, сообщает УНН.

Контекст

Так, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк ранее сообщил, что "слуги народа" предлагают применение новой "спецпроцедуры" по рассмотрению поправок к законопроектам №№ 5599 и 5600.

"Так, сегодня через Согласительный хотят ее запустить, и в зале не будет возможности у депутатов поднять свои отклонённые правки. Например, по 5600 вместо 11 000 голосований будет всего около 120-ти. И никого не волнует, что еще в 2018 году Конституционный Суд дал четкий ответ, что так нельзя (коротко: нельзя ограничить право поднимать правки)", - заявил тогда нардеп.

Какую позицию займет Конституционный Суд - знает только Конституционный Суд

Как рассказала УНН постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, Конституционный Суд не высказывался прямо по этому вопросу.

"Дело в том, что Конституционный Суд ни разу четко не высказывался относительно того, являются ли поправки народных депутатов формой законодательной инициативы. И позиция Конституционного Суда, выраженная в решении 2018 года, о том, что такие предложения должны быть рассмотрены и проголосованы депутатами. Но о форме такого рассмотрения и голосования Конституционный Суд не высказывался прямо", - сказала Совгиря.

Она не исключила, что нардепы могут пойти в КСУ относительно этого - так же, как и в отношении любого другого закона, если они насобирают 45 подписей.

На вопрос о том, поставит ли в таком случае КСУ точку в вопросе, собеседница УНН отметила, что сказать наверняка невозможно.

"Повторюсь, Конституционный Суд ни разу четко свою позицию не обозначил по этому вопросу. У нас есть какие-то, скажем так, аналогичные, но не абсолютно одинаковые ситуации, где Конституционный Суд высказывался. По конкретно таким действиям, которые предлагаются сейчас, КСУ свою позицию не сформировал. Сейчас все, что мы можем говорить, будет по сути гаданием на кофейной гуще, потому что, какую позицию займет Конституционный Суд, - знает только Конституционный Суд", - отметила она.

К тому же, по словам Совгири, не факт, что процедуру действительно применят, ведь она может не получить необходимого количества голосов.

Голосование за применение процедуры должно произойти перед рассмотрением непосредственно законопроектов, пояснила она.

Добавим

В понедельник на заседании Согласительного совета депутаты проголосовали за вопрос включения в повестку дня законопроектов № 5599 по олигархам и № 5600 о наполнении бюджета.

Оба законопроекта уже прошли профильные комитеты перед вторым чтением. В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. При этом у Президента считают, что Венецианка не сможет заблокировать принятие закона.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее рассказал, что "налоговый" законопроект № 5600 могут вынести на рассмотрение в ВР в четверг, 23 сентября.

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