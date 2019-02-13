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У ПЦУ прозвітували про відвідання багатьох святинь на Афоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. За підсумками візиту делегації Православної Церкви України на Афон, де українські паломники відвідали багато святинь, у ПЦУ заявили, що поїздка її офіційної делегації слугуватиме відродженню і розширенню стародавніх зв'язків між Церквою Українською та Святою горою Афон. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ПЦУ.

"На запрошення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія делегація Православної Церкви України звершила поїздку до Святої гори Афон, щоб відвідати місцеві святині, а також звершити спільні богослужіння з афонським чернецтвом", - повідомили у ПЦУ.

Делегацію очолив єпископ Одеський і Балтський Павло.

"Впродовж кількох днів, з 7 по 10 лютого 2019 року, українські паломники відвідали багато афонських святинь, де мали можливість помолитися і подякувати Богу за Його милості і щедроти, зокрема за утвердження Української Православної Церкви як автокефальної", - вказали у ПЦУ.

Як зазначається, першою обителлю, яку відвідала українська делегація з Києва, став Свято-Андріївський скит, де спочивають мощі Св. ап. Андрія Первозванного, основоположника Української Церкви.

Після цього братія відвідала монастир Кутлумуш. У монастирі Іверон було звершено молебень. Потім делегація прибула до монастиря Пантократор, у якому завершився перший день подорожі.

Вранці 8 лютого у монастирі Пантократор єпископ Павло у співслужінні з іншими церковнослужителями звершив Божественну літургію, після якої відбулась зустріч з ігуменом Гавриїлом та братією обителі. Після цього у столиці Афону Каріес (Карея) відбулась зустріч з представниками афонського самоуправління.

"Під час тривалої розмови були обговорені важливі питання релігійної ситуації в Україні, шляхи розвитку об’єднаної Церкви, а також хвилю переходів громад з Російської Православної Церкви в Україні до єдиної помісної Української Православної Церкви. Делегати також передали представникам афонського самоуправління щирі вітання від Предстоятеля, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія", - зазначили у ПЦУ.

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Наступною зупинкою став монастир Есфігмен. "Настоятель священної обителі Есфігмен архімандрит Варфоломій висловив підтримку Православній Церкві України і її Предстоятелю Митрополиту Епіфанію", - додали у ПЦУ.

В іншому монастирі, Ставронікіта, учасники делегації помолились. Після цього українське духовенство завітало до келії (малого монастиря) святого Миколая Чудотворця, яка також має назву Буразері. Ввечері делегація прибула до монастиря Симонопетра, де завершився другий день подорожі.

9 лютого делегація ПЦУ молилася на ранній та на Божественній літургії у монастирі Симонопетра. В околиці Свято-Пантелеймонівського монастиря делегація з України відвідала скит Старий Русик.

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Наступним монастирем для українського духовенства став Ксенофонт. Ігумен монастиря Алексій, як зазначається, "висловив слова підтримки Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію, а також всьому духовенству і вірним Православної Церкви України". "Старець запевнив, що кожен день з братією молитися за ті громади, які об’єдналися навколо Київського митрополичого престолу", - додали у ПЦУ.

Після цього українська делегація відвідала монастир Дохіар. Надвечір українські паломники прибули до відомого Ватопедського монастиря. Ранком у монастирі Ватопед єпископ Одеський і Балтський Павло у співслужінні з іншими церковнослужителями звершив Божественну літургію. 

Цього ж дня офіційна делегація представників ПЦУ повернулися до Києва.

"Афон – осередок для всього Православ’я, значення якого неможливо переоцінити. Поїздка офіційної делегації Православної Церкви України, участь у спільних богослужіннях з афонським чернецтвом, піднесені молитви і новий досвід слугуватимуть відродженню і розширенню стародавніх зв‘язків між Церквою Українською та Святою горою Афон, які корінням своїм сягають часів життя преподобного Антонія Печерського. Ці зв‘язки сприятимуть подальшому відродженню Українського Православ’я, утвердженню і визнаю автокефалії Помісної Української Церкви", - підсумували у ПЦУ.

Нагадаємо, Епіфаній зустрівся з настоятелем афонського монастиря.

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