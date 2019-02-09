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ЗМІ: делегацію ПЦУ не пустили у "російський" монастир на Афоні

ЗМІ: делегацію ПЦУ не пустили у "російський" монастир на Афоні

Київ • УНН

 • 24594 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. "Російський" монастир Святого Пантелеймона на Святій Горі Афон в Греції закрив двері представникам нової Церкви України. Про це пише профільне грецьке видання Romfea, передає УНН.

"Паломництво на гору Афон з благословення Вселенського Патріарха і Святого Товариства у ці дні здійснює митрополит (єпископ - ред.) Одеський Павло з нової Церкви України. Сьогодні, в суботу, 9 лютого, митрополит Павло хотів відвідати Свято-Пантелеймонівський монастир (російський)", - зазначає видання.

Згідно з інформацією, "коли митрополит прибув в монастир Святого Пантелеймона, братство повідомило йому, що у нього немає благословення для поклоніння".

"Потім настоятель монастиря наказав закрити ворота монастиря для представників нової української церкви", - йдеться в повідомленні.

Крім того, настоятель пояснив високопреосвященству і членам супроводу, що "монастир не визнає їх, також не планують визнавати їх в майбутньому".

7 лютого єпископ Одеський і Балтський Павло (Юристий) повідомив в Facebook, що "з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, на запрошення Його Всесвятістості, Архієпископа — Нового Риму, Вселенського Патріарха Варфоломія I делегація Православної Церкви України розпочинає свій перший офіційний візит на Святу Гору Афон".

8 лютого, як повідомляється на порталі Cerkvarium, єпископ Павло був прийнятий в Афонському монастирі Пантократор. Відзначається, що 8 лютого представники ПЦУ вперше в своїй історії відслужили Божественну літургію на Афоні. Це підтверджує і Захар Залізний з ГО "Духовна сила" в Facebook, оприлюднивши відповідні фотографії.

"Першу Літургію на Святій Горі було звершено у монастирі Пантократор. Богослужіння, у співслужінні українського та афонського духовенства, очолив єпископ Одеський і Балтський Павло. Варто зазначити, що монастир Пантократор займає сьоме місце в ієрархії афонських монастирів та позитивно виступив за відправлення делегації Афону на інтронізацію Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія", - зазначив він.

Додамо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджений статут нової церкви. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Єпіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення в Стамбулі Томос доставили в Україну, пізніше його повернули в Стамбул для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули в Україну.

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