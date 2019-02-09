СМИ: делегацию ПЦУ не пустили в "русский" монастырь на Афоне
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. "Русский" монастырь Святого Пантелеймона на Святой Горе Афон в Греции закрыл двери представителям новой Церкви Украины. Об этом пишет профильное грецкое издание Romfea, передает УНН.
"Паломничество на гору Афон по благословению Вселенского Патриарха и Святого Сообщества в эти дни совершает митрополит (епископ - ред.) Одесский Павел из новой Церкви Украины. Сегодня, в субботу, 9 февраля, митрополит Павел хотел посетить Свято-Пантелеймоновский монастырь (русский)", - отмечает издание.
Согласно информации, "когда митрополит прибыл в монастырь Святого Пантелеймона, братство сообщило ему, что у него нет благословения для поклонения".
"Затем настоятель монастыря приказал закрыть ворота монастыря для представителей новой украинской церкви", - говорится в сообщении.
Кроме того, настоятель объяснил высокопреосвященству и членам сопровождения, что "монастырь не признает их, также не планируют признавать их в будущем".
7 февраля епископ Одесский и Балтский Павел (Юристый) сообщил в Facebook, что "по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, по приглашению Его Всесвятистости, Архиепископа - Нового Рима, Вселенского Патриарха Варфоломея I делегация Православной Церкви Украины начинает свой первый официальный визит на Святую Гору Афон".
8 февраля, как сообщается на портале Cerkvarium, епископ Павел был принят в афонском монастыре Пантократор. Отмечается, что 8 февраля представители ПЦУ впервые в своей истории отслужили Божественную литургию на Афоне. Это подтверждает и Захар Зализный из ОО "Духовна сила" в Facebook, обнародовав соответствующие фотографии.
"Первую Литургию на Святой Горе было совершено в монастыре Пантократор. Богослужение в сослужении украинского и афонского духовенства возглавил епископ Одесский и Балтский Павел. Стоит отметить, что монастырь Пантократор занимает седьмое место в иерархии афонских монастырей и положительно выступил за отправку делегации Афона на интронизацию Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания", - отметил он.
Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.