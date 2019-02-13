В ПЦУ отчитались о посещении многих святынь на Афоне

"По приглашению Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея делегация Православной Церкви Украины совершила поездку на Святую гору Афон, чтобы посетить местные святыни, а также совершить совместные богослужения с афонским монашеством", - сообщили в ПЦУ.

Делегацию возглавил епископ Одесский и Балтский Павел.

"На протяжении нескольких дней, с 7 по 10 февраля 2019 года, украинские паломники посетили много афонских святынь, где имели возможность помолиться и поблагодарить Бога за Его милости и щедроты, в частности за утверждение Украинской Православной Церкви как автокефальной", - указали в ПЦУ.

Как отмечается, первой обителью, которую посетила украинская делегация из Киева, стал Свято-Андреевский скит, где покоятся мощи Св. Ап. Андрея Первозванного, основоположника Украинской Церкви.

После этого братия посетила монастырь Кутлумуш. В монастыре Иверон был совершен молебен. Затем делегация прибыла в монастырь Пантократор, в котором завершился первый день путешествия.

Утром 8 февраля во монастыре Пантократор епископ Павел в сослужении с другими церковнослужителями совершил Божественную литургию, после которой состоялась встреча с игуменом Гавриилом и братией обители. После этого в столице Афона Кариес (Карея) состоялась встреча с представителями афонского самоуправления.

"Во время продолжительной беседы были обсуждены важные вопросы религиозной ситуации в Украине, пути развития объединенной Церкви, а также волна переходов общин с Русской Православной Церкви в Украине в единую поместную Украинскую Православную Церковь. Делегаты также передали представителям афонского самоуправления искренние поздравления от Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания", - отметили в ПЦУ.

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Следующей остановкой стал монастырь Эсфигмен. "Настоятель священной обители Эсфигмен архимандрит Варфоломей выразил поддержку Православной Церкви Украины и ее Предстоятелю Митрополиту Епифанию", - добавили в ПЦУ.

В другом монастыре, Ставроникита, участники делегации помолились. После этого украинское духовенство пришло в келью (малого монастыря) святого Николая Чудотворца, которая также называется Буразери. Вечером делегация прибыла в Симонопетра, где завершился второй день путешествия.

9 февраля делегация ПЦУ молилась на ранней и на Божественной литургии в Симонопетра. В окрестностях Свято-Пантелеимоновского монастыря делегация из Украины посетила скит Старый Русик.

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Следующим монастырем для украинского духовенства стал Ксенофонт. Игумен монастыря Алексий, как отмечается, "выразил слова поддержки Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, а также всему духовенству и верным Православной Церкви Украины". "Старец заверил, что каждый день с братией молиться за те общины, которые объединились вокруг Киевского митрополичьего престола", - добавили в ПЦУ.

После этого украинская делегация посетила монастырь Дохиар. К вечеру украинские паломники прибыли в известный Ватопедский монастырь. Утром в монастыре Ватопед епископ Одесский и Балтский Павел в сослужении с другими церковнослужителями совершил Божественную литургию.

В этот же день официальная делегация представителей ПЦУ вернулись в Киев.

"Афон - центр для всего Православия, значение которого невозможно переоценить. Поездка официальной делегации Православной Церкви Украины, участие в совместных богослужениях с афонским монашеством, возвышенные молитвы и новый опыт будут служить возрождению и расширению старых связей между Церковью Украинской и Святой горой Афон, которые корнями своим достигают времен жизни преподобного Антония Печерского. Эти связи будут способствовать дальнейшему возрождению Украинского Православия, утверждению и признаю автокефалии Поместной Украинской Церкви", - подытожили в ПЦУ.

Напомним, Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря.