На Афоні обговорили автокефалію ПЦУ і ухвалили рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Священна спільнота на Афоні після обговорення подій в Україні і автокефалії ПЦУ зазначила, що залишається на стороні Вселенського Патріархату. Про це УНН повідомляє з посиланням на агентство церковних новин Romfea.
"Ми залишаємося на стороні Вселенського Патріархату, і ми не потерпимо його приниження", - заявили члени Священної спільноти Святої Гори, які зустрілися у понеділок, 11 лютого, з нагоди останніх подій в Україні та надання автокефалії.
При цьому вони погодилися з тим, що "було б бажано, щоб Священна спільнота мовчала в цей час, щоб не створювати неправильних тлумачень, і запропонували трохи почекати, поки умови дозріють".
Представник священного монастиря, сказав, що "важливо зберегти єдність святих монастирів і направити в усіх напрямках чітке послання про те, що нікому не дозволять використовувати Афонську гору. Гора Афон для всіх".
Нагадаємо, раніше Romfea повідомило, що "російський" монастир Святого Пантелеймона на Святій Горі Афон в Греції закрив двері представникам нової Церкви України. Водночас їх прийняли у монастирі Пантократор на Афоні.