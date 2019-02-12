На Афоні обговорили автокефалію ПЦУ і ухвалили рішення

"Ми залишаємося на стороні Вселенського Патріархату, і ми не потерпимо його приниження", - заявили члени Священної спільноти Святої Гори, які зустрілися у понеділок, 11 лютого, з нагоди останніх подій в Україні та надання автокефалії.

При цьому вони погодилися з тим, що "було б бажано, щоб Священна спільнота мовчала в цей час, щоб не створювати неправильних тлумачень, і запропонували трохи почекати, поки умови дозріють".

Представник священного монастиря, сказав, що "важливо зберегти єдність святих монастирів і направити в усіх напрямках чітке послання про те, що нікому не дозволять використовувати Афонську гору. Гора Афон для всіх".

Нагадаємо, раніше Romfea повідомило, що "російський" монастир Святого Пантелеймона на Святій Горі Афон в Греції закрив двері представникам нової Церкви України. Водночас їх прийняли у монастирі Пантократор на Афоні.