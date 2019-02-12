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На Афоне обсудили автокефалию ПЦУ и приняли решение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Священное сообщество на Афоне после обсуждения событий в Украине и автокефалии ПЦУ отметило, что остается на стороне Вселенского Патриархата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство церковных новостей Romfea.

"Мы остаемся на стороне Вселенского Патриархата, и мы не потерпим его унижения", - заявили члены Священного сообщества Святой Горы, которые встретились в понедельник, 11 февраля, по случаю последних событий в Украине и предоставления автокефалии.

При этом они согласились с тем, что "было бы желательно, чтобы Священное сообщество молчало в это время, чтобы не создавать ложных толкований, и предложили немного подождать, пока условия созреют".

Представитель священного монастыря, сказал, что "важно сохранить единство святых монастырей и направить по всем направлениям четкое послание о том, что никому не позволят использовать Афонскую гору. Гора Афон для всех".

Напомним, ранее Romfea сообщил, что "русский" монастырь Святого Пантелеймона на Святой Горе Афон в Греции закрыл двери представителям новой Церкви Украины. В то же время их приняли в монастыре Пантократор на Афоне.

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