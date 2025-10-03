У правоохоронця з Одеси виявили незаконні активи на 3 млн грн, їх планують передати державі - ДБР

$41.220.08
48.370.07
ukenru
08:00 • 1116 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 4090 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
06:22 • 5866 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
06:14 • 9226 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 15095 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 29238 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 51838 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 42773 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 31746 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 30210 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярнi новини
СБУ викрила торговців зброєю у чотирьох областях УкраїниPhoto2 жовтня, 22:18 • 14984 перегляди
Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині3 жовтня, 00:36 • 20007 перегляди
Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони - Reuters3 жовтня, 01:34 • 16160 перегляди
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя ФлоридиPhoto03:34 • 9918 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 16076 перегляди
Публікації
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 16365 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 38264 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 46410 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 47903 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 59524 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Вільям, принц Уельський
Гаррі, герцог Сассекський
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 20882 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 64183 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 71931 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 52769 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 55092 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Х-59
Економіст (журнал)

У правоохоронця з Одеси виявили незаконні активи на 3 млн грн, їх планують передати державі - ДБР

Київ • УНН

 • 1330 перегляди

САП звернулася до ВАКС з позовом про стягнення у дохід держави активів одеського правоохоронця та його родичів на суму понад 2,8 млн грн. ДБР та НАЗК виявили, що майно, набуте у 2021 році, не відповідає офіційним доходам службовця.

У правоохоронця з Одеси виявили незаконні активи на 3 млн грн, їх планують передати державі - ДБР

ДБР виявило у правоохоронця з Одеси необґрунтовані активи на 3 млн грн: САП звернулася до ВАКСпСпеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою стягнути у дохід держави активи одеського правоохоронця та його родичів на суму понад 2,8 млн грн. За даними ДБР та НАЗК, майно набуте у 2021 році не відповідає офіційним доходам. Про це повідомило ДБР, пише УНН.

Деталі

Державне бюро розслідувань спільно з НАЗК встановило, що службовець придбав низку дорогих авто, частину з яких оформив на близьких осіб. Йдеться про: Lexus ES 250 (2016 року, договірна ціна – 750 тис. грн), Mercedes-Benz GLK 220 CDI (2011 року, договірна ціна – 425 тис. грн), а також Mercedes-Benz GLE 350D (2017 року, договірна ціна – 838,5 тис. грн при мінімальній ринковій вартості понад 1,67 млн грн).

Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ30.09.25, 16:32 • 64607 переглядiв

Загальна сума виявлених необґрунтованих активів перевищує 2,84 млн грн.

Матеріали були передані до САП, після чого прокурор звернувся до ВАКС із позовом про їх конфіскацію. Якщо суд задовольнить вимогу, автомобілі будуть стягнуті на користь держави.

2 мільярди збитків: завершено розслідування щодо недбалості ексчиновника Міноборони30.09.25, 14:25 • 13163 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Одеса