У правоохоронця з Одеси виявили незаконні активи на 3 млн грн, їх планують передати державі - ДБР

ДБР виявило у правоохоронця з Одеси необґрунтовані активи на 3 млн грн: САП звернулася до ВАКСпСпеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою стягнути у дохід держави активи одеського правоохоронця та його родичів на суму понад 2,8 млн грн. За даними ДБР та НАЗК, майно набуте у 2021 році не відповідає офіційним доходам. Про це повідомило ДБР, пише УНН.

Деталі

Державне бюро розслідувань спільно з НАЗК встановило, що службовець придбав низку дорогих авто, частину з яких оформив на близьких осіб. Йдеться про: Lexus ES 250 (2016 року, договірна ціна – 750 тис. грн), Mercedes-Benz GLK 220 CDI (2011 року, договірна ціна – 425 тис. грн), а також Mercedes-Benz GLE 350D (2017 року, договірна ціна – 838,5 тис. грн при мінімальній ринковій вартості понад 1,67 млн грн).

Загальна сума виявлених необґрунтованих активів перевищує 2,84 млн грн.

Матеріали були передані до САП, після чого прокурор звернувся до ВАКС із позовом про їх конфіскацію. Якщо суд задовольнить вимогу, автомобілі будуть стягнуті на користь держави.

