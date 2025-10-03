У правоохранителя из Одессы обнаружили незаконные активы на 3 млн грн, их планируют передать государству - ГБР

ГБР выявило у правоохранителя из Одессы необоснованные активы на 3 млн грн: САП обратилась в ВАКС. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд с требованием взыскать в доход государства активы одесского правоохранителя и его родственников на сумму более 2,8 млн грн. По данным ГБР и НАПК, имущество, приобретенное в 2021 году, не соответствует официальным доходам. Об этом сообщило ГБР, пишет УНН.

Государственное бюро расследований совместно с НАПК установило, что служащий приобрел ряд дорогих авто, часть из которых оформил на близких лиц. Речь идет о: Lexus ES 250 (2016 года, договорная цена – 750 тыс. грн), Mercedes-Benz GLK 220 CDI (2011 года, договорная цена – 425 тыс. грн), а также Mercedes-Benz GLE 350D (2017 года, договорная цена – 838,5 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости более 1,67 млн грн).

Общая сумма выявленных необоснованных активов превышает 2,84 млн грн.

Материалы были переданы в САП, после чего прокурор обратился в ВАКС с иском об их конфискации. Если суд удовлетворит требование, автомобили будут взысканы в пользу государства.

