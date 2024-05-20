У Повітряних силах відповіли, чи готова Україна прийняти нові літаки F-16
Київ • УНН
Україна готова прийняти нові літаки F-16 для посилення своїх повітряних можливостей, оскільки зараз вона використовує радянські літаки, а деякі українські пілоти вже завершують навчання на американських F-16.
Українська сторона готова до нових літаків F-16, адже зараз застосовується радянська авіація. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону у понеділок, передає кореспондент УНН.
Євлаш відповів на запитання, чи готова Україна прийняти нові літаки F-16.
Звичайно, ми готові, оскільки ми і зараз застосовуємо радянську авіацію, Су-27, Міг-29, Су-25, 24 також. У тому числі, звісно, що F-16, вони будуть посилювати наші спроможності. Звичайно, що декілька штук – це не така велика кількість, як хотілося б, але, звісно, що навіть ці літаки будуть на вагу золота, які допоможуть нам виконувати різні завдання, як в повітряному просторі, так і завдавати удари на суші
Нагадаємо
Деякі українські пілоти вже завершують навчання на американських літаках F-16. Коли винищувачі прибудуть в Україну, льотчики будуть готові до виконання завдань, вказували у ПС ЗСУ.