В Воздушных силах ответили, готова ли Украина принять новые самолеты F-16

Украинская сторона готова к новым самолетам F-16, ведь сейчас применяется советская авиация. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

Евлаш ответил на вопрос, готова ли Украина принять новые самолеты F-16.

Конечно, мы готовы, поскольку мы и сейчас применяем советскую авиацию, Су-27, МиГ-29, Су-25, 24 также. В том числе, конечно, что F-16, они будут усиливать наши возможности. Конечно, несколько штук - это не такое большое количество, как хотелось бы, но, конечно, что даже эти самолеты будут на вес золота, которые помогут нам выполнять различные задачи, как в воздушном пространстве, так и наносить удары на суше - сказал Евлаш.

Напомним

Некоторые украинские пилоты уже завершают обучение на американских самолетах F-16. Когда истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению задач, указывали в ВС ВСУ.