У посольстві Великої Британії порадили своїм громадянам покинути Україну. Посол залишається у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Посольство Великої Британії продовжує роботу у Львові, але все-таки порадило своїм громадянам покинути Україну через загрозу нового вторгнення Росії. Про це у Twitter повідомила посол Великої Британії Мелісса Сімонс, інформує УНН.
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“Я продовжую працювати у Львові зі своєю командою. Наполегливо раджу громадянам Великої Британії покинути країну, поки доступні комерційні рейси”, - написала Сімонс.
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Наразі на сайті британського уряду зазначено, що у разі конфлікту на Донбасі комерційні шляхи з Україною, ймовірно, будуть порушені, а міжрегіональне сполучення в країні може бути закритим. Тому громадянам Великої Британії радять якнайшвидше покинути Україну комерційними рейсами.
I continue to work in Lviv with my team. I strongly advise British Nationals to leave the country while commercial travel is available. Please contact us if you need advice or help on +380 44 490 3660 or check https://t.co/2Xn3ZWzCzD for latest travel advice and info.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 22, 2022
Нагадаємо
22 лютого країни почали евакуювати посольства в Україні у Польщу. Відповідне рішення ухвалили США та Австралія.