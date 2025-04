У посольстві Великої Британії порадили своїм громадянам покинути Україну. Посол залишається у Львові

Цитата

“Я продовжую працювати у Львові зі своєю командою. Наполегливо раджу громадянам Великої Британії покинути країну, поки доступні комерційні рейси”, - написала Сімонс.

Деталі

Наразі на сайті британського уряду зазначено, що у разі конфлікту на Донбасі комерційні шляхи з Україною, ймовірно, будуть порушені, а міжрегіональне сполучення в країні може бути закритим. Тому громадянам Великої Британії радять якнайшвидше покинути Україну комерційними рейсами.

I continue to work in Lviv with my team. I strongly advise British Nationals to leave the country while commercial travel is available. Please contact us if you need advice or help on +380 44 490 3660 or check https://t.co/2Xn3ZWzCzD for latest travel advice and info.

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 22, 2022

Нагадаємо

22 лютого країни почали евакуювати посольства в Україні у Польщу. Відповідне рішення ухвалили США та Австралія.