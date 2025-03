В посольстве Великобритании посоветовали своим гражданам покинуть Украину. Посол остается во Львове

Цитата

“Я продолжаю работать во Львове со своей командой. Настоятельно советую гражданам Великобритании покинуть страну, пока доступны коммерческие рейсы”, - написала Симонс.

Детали

Сейчас на сайте британского правительства указано, что в случае конфликта на Донбассе коммерческие пути с Украиной, вероятно, будут нарушены, а межрегиональное сообщение в стране может быть закрытым. Поэтому гражданам Великобритании советуют как можно быстрее покинуть Украину коммерческими рейсами.

I continue to work in Lviv with my team. I strongly advise British Nationals to leave the country while commercial travel is available. Please contact us if you need advice or help on +380 44 490 3660 or checkhttps://t.Co/2Xn3ZWzCzDfor latest travel advice and info.

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 22, 2022

Напомним

22 февраля страны начали эвакуировать посольства в Украине в Польшу. Соответствующее решение приняли США и Австралия.