В посольстве Великобритании посоветовали своим гражданам покинуть Украину. Посол остается во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Посольство Великобритании продолжает работу во Львове, но все-таки посоветовало своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы нового вторжения России. Об этом в Twitter сообщила посол Великобритании Мелисса Симонс, информирует УНН.
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“Я продолжаю работать во Львове со своей командой. Настоятельно советую гражданам Великобритании покинуть страну, пока доступны коммерческие рейсы”, - написала Симонс.
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Сейчас на сайте британского правительства указано, что в случае конфликта на Донбассе коммерческие пути с Украиной, вероятно, будут нарушены, а межрегиональное сообщение в стране может быть закрытым. Поэтому гражданам Великобритании советуют как можно быстрее покинуть Украину коммерческими рейсами.
I continue to work in Lviv with my team. I strongly advise British Nationals to leave the country while commercial travel is available. Please contact us if you need advice or help on +380 44 490 3660 or checkhttps://t.Co/2Xn3ZWzCzDfor latest travel advice and info.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO)February 22, 2022
Напомним
22 февраля страны начали эвакуировать посольства в Украине в Польшу. Соответствующее решение приняли США и Австралия.