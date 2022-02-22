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Країни почали евакуювати посольства в Україні у Польщу: рішення ухвалили США та Австралія

Країни почали евакуювати посольства в Україні у Польщу: рішення ухвалили США та Австралія

Київ • УНН

 • 155687 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. США перевели співробітників посольства в Україні до Польщі, співробітників посольства Австралії евакуювали до Румунії та Польщі, повідомляє УНН з посиланням на заяви з зовнішньополітичних відомств країн.

Деталі

Співробітникам посольства та посадовцям Австралії наказано покинути Україну, йдеться в заяві міністра закордонних справ країни Маріс Пейн.

Посольство країни у Львові тимчасово закрито, діяльність призупинена, повідомила міністр.

Співробітники були направлені до Румунії та східної Польщі, щоб допомогти австралійцям, які намагаються покинути Україну.

Це сталося після того, як США аналогічним чином перевели своїх дипломатів зі Львова до Польщі, посилаючись на ситуацію з безпекою.

У понеділок США оголосили, що Держдепартамент перемістить свої посольства в Польщу з України на тлі загрози можливого вторгнення Росії.

"З міркувань безпеки співробітники Держдепартаменту, які зараз перебувають у Львові, проведуть ніч у Польщі. Наш персонал буде регулярно повертатися, щоб продовжити свою дипломатичну роботу в Україні та надавати екстрені консульські послуги", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві, додавши, що прихильність США щодо України залишається "непохитною".

"Той факт, що ми вживаємо розумних запобіжних заходів заради безпеки урядового персоналу США та громадян США, як ми це робимо регулярно в усьому світі, жодним чином не підриває нашу підтримку чи нашу прихильність Україні", – заявив держсекретар США.

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