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Страны начали эвакуировать посольства в Украине в Польшу: решение приняли США и Австралия

Страны начали эвакуировать посольства в Украине в Польшу: решение приняли США и Австралия

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. США перевели сотрудников посольства в Украине в Польшу, сотрудников посольства Австралии эвакуировали в Румынию и Польшу, сообщает УНН со ссылкой на заявления из внешнеполитических ведомств стран.

Детали

Сотрудникам посольства и должностным лицам Австралии предписано покинуть Украину, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Марис Пейн.

Посольство страны во Львове временно закрыто, деятельность приостановлена, сообщила министр.

Сотрудники были направлены в Румынию и восточную Польшу, чтобы помочь австралийцам, пытающимся покинуть Украину.

Это произошло после того, как США аналогичным образом перевели своих дипломатов из Львова в Польшу, ссылаясь на ситуацию с безопасностью.

В понедельник США объявили, что Госдепартамент переместит свои посольства в Польшу из Украины на фоне угрозы возможного вторжения России.

"Из соображений безопасности сотрудники Госдепартамента, которые сейчас находятся во Львове, проведут ночь в Польше. Наш персонал будет регулярно возвращаться, чтобы продолжить свою дипломатическую работу в Украине и предоставлять экстренные консульские услуги", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении, добавив, что приверженность США Украине остается "непоколебимой".

"Тот факт, что мы принимаем разумные меры предосторожности ради безопасности правительственного персонала США и граждан США, как мы это делаем регулярно во всем мире, никоим образом не подрывает нашу поддержку или нашу приверженность Украине", - заявил госсекретарь США.

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