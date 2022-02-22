Bloomberg: американських дипломатів евакуювали з України до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. США з міркувань безпеки тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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Мова йде і про співробітників посольства США в Україні. За словами одного із джерел, офіційні особи президента Джо Байдена мають намір повернути персонал вранці, якщо не буде вторгнення Росії.
На умовах анонімності джерела повідомили, що Польща була найбільш вірогідним тимчасовим пунктом призначення.
Представники Держдепартаменту та Ради національної безпеки від коментарів відмовилися.
Нагадаємо
Раніше, посольство США з Києва пересли до Львова.