Bloomberg: американских дипломатов эвакуировали из Украины в Польшу

Детали

Речь идет и о сотрудниках посольства США в Украине. По словам одного из источников, официальные лица президента Джо Байдена намерены вернуть персонал утром, если не будет вторжения России.

На условиях анонимности источники сообщили, что Польша была наиболее вероятным временным пунктом назначения.

Представители Госдепартамента и Совета национальной безопасности от комментариев отказались.

Напомним

Ранее, посольство США из Киева пересли до Львова.