Погода в Україні 14 липня: де очікувати грози та спеку до +37° 14 липня 2025
Київ • УНН
У понеділок, 14 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. На заході пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали, тоді як на решті території буде без опадів.
У понеділок, 14 липня, на більшості території України буде спостерігатись мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, в західних областях пройдуть короткочасні дощі; вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни північно-західний, 7-12 м/с. Температура на півдні та сході країни 29-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вдень 26-31°. В Карпатах вдень 18-23°
У Києві та області у понеділок здебільшого буде сонячно, опадів не очікується. Температура повітря - 29-31°.
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