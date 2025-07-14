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США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
13 липня, 18:39 • 12459 перегляди
США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
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Погода в Україні 14 липня: де очікувати грози та спеку до +37° 14 липня 2025

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

У понеділок, 14 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. На заході пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали, тоді як на решті території буде без опадів.

Погода в Україні 14 липня: де очікувати грози та спеку до +37°

У понеділок, 14 липня, на більшості території України буде спостерігатись мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, в західних областях пройдуть короткочасні дощі; вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни північно-західний, 7-12 м/с. Температура на півдні та сході країни 29-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вдень 26-31°. В Карпатах вдень 18-23°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок здебільшого буде сонячно, опадів не очікується. Температура повітря - 29-31°.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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