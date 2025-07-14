Погода в Украине 14 июля: где ожидать грозы и жару до +37° 14 июля 2025
Киев • УНН
В понедельник, 14 июля, в Украине ожидается переменная облачность. На западе пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, тогда как на остальной территории будет без осадков.
В понедельник, 14 июля, на большей части территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в западных областях пройдут кратковременные дожди; днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье страны северо-западный, 7-12 м/с. Температура на юге и востоке страны 29-34°, местами сильная жара 35-37°; на остальной территории днем 26-31°. В Карпатах днем 18-23°
В Киеве и области в понедельник в основном будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха - 29-31°.
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