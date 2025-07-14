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Трамп стане першим світовим лідером, якого британський монарх двічі прийме з держвізитом - NYT

Київ • УНН

 • 1956 перегляди

Дональд Трамп здійснить дводенний державний візит до Великої Британії у вересні. Він стане першим лідером, якого британський монарх прийме з державним візитом вдруге.

Трамп стане першим світовим лідером, якого британський монарх двічі прийме з держвізитом - NYT

Президент США Дональд Трамп здійснить дводенний державний візит до Великої Британії з 17 по 19 вересня. Цю інформацію підтвердив Букінгемський палац, повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

Видання зазначає, що стане першим лідером держави в сучасній історії, якого британський монарх удруге прийме з державним візитом.

Король надіслав пану Трампу офіційне запрошення минулого лютого у листі, який прем’єр-міністр Кір Стармер особисто передав йому під час свого візиту до Овального кабінету. Пан Стармер наголосив на незвичайності повторного запрошення, сказавши: "Цього ніколи раніше не траплялося, це безпрецедентно

- йдеться у статті.

Автори вказують, що Трамп був з останнім державним візитом у Британії у 2019 році, коли його приймала королева Єлизавета II. Вона влаштувала йому розкішний бенкет у Букінгемському палаці та дала королівський артилерійський салют. У документальному фільмі про його політичне повернення "Мистецтво сплеску" Трамп продемонстрував альбом фотографій себе та королеви, яка, за його словами, "булала фантастичною".

Але пан Трамп посварився з мером Лондона, мусульманином Садіком Ханом, безпосередньо перед своїм приїздом, назвавши його "неймовірним невдахою" в соціальних мережах та звинувативши у жахливому управлінні столицею Британії

- зазначає видання.

Хан у свою чергу назвав Трампа "лише одним із найяскравіших прикладів зростаючої глобальної загрози", порівнявши мову президента США з мовою, яку використовують "фашисти 20-го століття".

Нагадаємо

За інформацією Sky News, президенту США Дональду Трампу можуть відмовити у праві виступити перед парламентом Великої Британії під час його державного візиту у вересні.

Букінгемський палац підтвердив запрошення Трампу відвідати Британію з державним візитом наприкінці року25.06.25, 14:32 • 1900 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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