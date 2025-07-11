Трампу можуть відмовити у виступі у британському парламенті під час державного візиту - Sky News

Президенту США Дональду Трампу можуть відмовити у праві виступити перед парламентом Великої Британії під час його державного візиту у вересні. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

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Видання вказує, що ця інформація з'явилася на тлі "успішного державного візиту" президента Франції Емманюеля Макрона цього тижня, під час якого його запросили виступити перед обома палатами британського парламенту.

Зазначається, що спікер Палати громад, сер Ліндсі Гойл, досі не отримував запиту на запрошення президента США виступити в парламенті. Це підтвердили депутати, які висловили стурбованість щодо дозволу президенту США виступити перед обома палатами.

Я була рада бачити тут Макрона, але маю зовсім інші почуття щодо Трампа. Трамп зробив кілька дуже незручних і тривожних коментарів щодо уряду Великої Британії, демократії, Близького Сходу, особливо щодо рівності та, звичайно, України - написала в листі до спікера депутатка від Лейбористської партії Кейт Осборн.

Водночас видання вказує, що проблема може полягати у відсутності публічно погоджених дат державного візиту Трампа і тому факті, що британський парламент не засідатиме з 16 вересня до 13 жовтня через партійні з'їзди.

"Це буде другий державний візит пана Трампа. Під час першого, у 2019 році, він не звертався до парламенту, незважаючи на те, що його попередника, Барака Обаму, запросили зробити це", - йдеться у статті.

Нагадаємо

У червні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Дональд Трамп є надійним партнером, а їхні команди постійно спілкуються.

Букінгемський палац підтвердив запрошення Трампу відвідати Британію з державним візитом наприкінці року