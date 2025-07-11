Трампу могут отказать в выступлении в британском парламенте во время государственного визита - Sky News

Президенту США Дональду Трампу могут отказать в праве выступить перед парламентом Великобритании во время его государственного визита в сентябре. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Издание указывает, что эта информация появилась на фоне "успешного государственного визита" президента Франции Эмманюэля Макрона на этой неделе, во время которого его пригласили выступить перед обеими палатами британского парламента.

Отмечается, что спикер Палаты общин, сэр Линдси Хойл, до сих пор не получал запроса на приглашение президента США выступить в парламенте. Это подтвердили депутаты, которые выразили обеспокоенность относительно разрешения президенту США выступить перед обеими палатами.

Я была рада видеть здесь Макрона, но испытываю совершенно другие чувства по отношению к Трампу. Трамп сделал несколько очень неудобных и тревожных комментариев относительно правительства Великобритании, демократии, Ближнего Востока, особенно относительно равенства и, конечно, Украины - написала в письме к спикеру депутат от Лейбористской партии Кейт Осборн.

В то же время издание указывает, что проблема может заключаться в отсутствии публично согласованных дат государственного визита Трампа и том факте, что британский парламент не будет заседать с 16 сентября до 13 октября из-за партийных съездов.

"Это будет второй государственный визит господина Трампа. Во время первого, в 2019 году, он не обращался к парламенту, несмотря на то, что его предшественника, Барака Обаму, пригласили сделать это", - говорится в статье.

Напомним

В июне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Дональд Трамп является надежным партнером, а их команды постоянно общаются.

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