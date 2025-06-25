Стармер: Трамп є надійним партнером, наші команди постійно спілкуються

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що Дональд Трамп є надійним партнером, а їхні команди постійно спілкуються. Він також наголосив на важливості припинення вогню в Україні.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер наполягає, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп є надійним партнером. Він додав, що лідери продемонстрували "справжню рішучість" наполягати на припиненні вогню в Україні, пише УНН з посиланням на The Guadian. Ми дуже тісно співпрацюємо зі Сполученими Штатами, ми це робили багато років. Наші команди постійно спілкуються одна з одною, як це було протягом минулого тижня - зазначив Стармер. Щодо витрат, Стармер сказав, що, згідно з новими розрахунками, Велика Британія витратить 4,1% ВВП на оборону до 2027 року. Доповнення Кір Стармер заявив, що зараз саме час змусити володимира путіна погодитися на припинення вогню в Україні. Він нагадав, що Президент України Володимир Зеленський вже багато тижнів готовий до припинення вогню. Президент США Дональд Трамп назвав "історичною віхою" рішення країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Це необхідно для захисту від жахливої ситуації між росією та Україною.