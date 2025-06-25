Стармер: Трамп является надежным партнером, наши команды постоянно общаются
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что Дональд Трамп является надежным партнером, а их команды постоянно общаются. Он также отметил важность прекращения огня в Украине.
Британский премьер-министр Кир Стармер настаивает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является надежным партнером. Он добавил, что лидеры продемонстрировали "настоящую решимость" настаивать на прекращении огня в Украине, пишет УНН со ссылкой на The Guadian.
Мы очень тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами, мы это делали много лет. Наши команды постоянно общаются друг с другом, как это было в течение прошлой недели
Что касается расходов, Стармер сказал, что, согласно новым расчетам, Великобритания потратит 4,1% ВВП на оборону до 2027 года.
Дополнение
Кир Стармер заявил, что сейчас самое время заставить владимира путина согласиться на прекращение огня в Украине. Он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский уже много недель готов к прекращению огня.
Президент США Дональд Трамп назвал "исторической вехой" решение стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Это необходимо для защиты от ужасной ситуации между россией и Украиной.