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Стармер: Трамп является надежным партнером, наши команды постоянно общаются

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что Дональд Трамп является надежным партнером, а их команды постоянно общаются. Он также отметил важность прекращения огня в Украине.

Стармер: Трамп является надежным партнером, наши команды постоянно общаются

Британский премьер-министр Кир Стармер настаивает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является надежным партнером. Он добавил, что лидеры продемонстрировали "настоящую решимость" настаивать на прекращении огня в Украине, пишет УНН со ссылкой на The Guadian.

Мы очень тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами, мы это делали много лет. Наши команды постоянно общаются друг с другом, как это было в течение прошлой недели

- отметил Стармер.

Что касается расходов, Стармер сказал, что, согласно новым расчетам, Великобритания потратит 4,1% ВВП на оборону до 2027 года.

Дополнение

Кир Стармер заявил, что сейчас самое время заставить владимира путина согласиться на прекращение огня в Украине. Он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский уже много недель готов к прекращению огня.

Президент США Дональд Трамп назвал "исторической вехой" решение стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Это необходимо для защиты от ужасной ситуации между россией и Украиной.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Кир Стармер
НАТО
Дональд Трамп
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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