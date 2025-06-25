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Зараз саме час для путіна сісти за стіл переговорів - Стармер

Київ • УНН

 • 3220 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що настав час для путіна сісти за стіл переговорів щодо припинення вогню в Україні. Він наголосив, що Зеленський давно готовий до безумовного припинення вогню.

Зараз саме час для путіна сісти за стіл переговорів - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зараз саме час змусити володимира путіна погодитися на припинення вогню в Україні. Він нагадав, що Президент України Володимир Зеленський вже багато тижнів готовий до припинення вогню, пише УНН з посиланням на Telegraph.

Деталі

"Президент Зеленський вже багато тижнів заявляє про свою готовність до безумовного припинення вогню. Зараз саме час для путіна, який зволікає, сісти за стіл переговорів", - резюмував Стармер.

Очільник британського уряду зазначив, що "зараз саме час знову наполягати на тому, щоб путіна посадили за стіл переговорів безумовного припинення вогню".

"путін зволікає. Настав час скористатися моментом. Протягом останніх кількох днів, я б сказав, що під час моїх обговорень з лідерами була справжня рішучість", – наголосив Стармер.

Доповнення

Стармер заявив про незмінність позиції НАТО щодо України та рішучість членів Альянсу посадити росію за стіл переговорів. У той же час, Україна та Велика Британія розпочинають спільне виробництво дронів, фінансування якого забезпечить британська сторона.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
НАТО
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Безпілотний літальний апарат
Tesla
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