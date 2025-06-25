Сейчас самое время для путина сесть за стол переговоров - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сейчас самое время заставить владимира путина согласиться на прекращение огня в Украине. Он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский уже много недель готов к прекращению огня, пишет УНН со ссылкой на Telegraph.

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"Президент Зеленский уже много недель заявляет о своей готовности к безусловному прекращению огня. Сейчас самое время для путина, который медлит, сесть за стол переговоров", - резюмировал Стармер.

Глава британского правительства отметил, что "сейчас самое время снова настаивать на том, чтобы путина посадили за стол переговоров безусловного прекращения огня".

"путин медлит. Пришло время воспользоваться моментом. В течение последних нескольких дней, я бы сказал, что во время моих обсуждений с лидерами была настоящая решимость", – подчеркнул Стармер.

Дополнение

Стармер заявил о неизменности позиции НАТО в отношении Украины и решимости членов Альянса посадить россию за стол переговоров. В то же время, Украина и Великобритания начинают совместное производство дронов, финансирование которого обеспечит британская сторона.