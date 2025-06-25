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Позиція НАТО щодо України не змінилася - Стармер

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про незмінність позиції НАТО щодо України та рішучість членів Альянсу посадити росію за стіл переговорів. У той же час, Україна та Велика Британія розпочинають спільне виробництво дронів, фінансування якого забезпечить британська сторона.

Позиція НАТО щодо України не змінилася - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що позиція НАТО щодо України не змінилася. Він також наголосив, що члени НАТО рішучі у своїх намірах посадити росію за стіл переговорів, пише УНН з посиланням на Telegraph.

Щодо питання України, позиція НАТО не змінилася, як і моя позиція. Насправді, протягом останніх кількох днів у моїх обговореннях з лідерами я б сказав, що була справжня рішучість знову наполягати на тому, щоб путіна посадили за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню 

- відповів Стармер на запитання, чи не хотів би Дональд Трамп, щоб НАТО засудило російського диктатора володимира путіна у спільному комюніке саміту.

У комюніке, опублікованому сьогодні, згадується єдність НАТО "перед обличчям серйозних загроз безпеці та викликів, зокрема довгострокової загрози, яку росія становить для євроатлантичної безпеки". Також підтверджується підтримка України, але прямо не засуджується російське вторгнення.

Доповнення

Україна та Велика Британія домовились про спільне виробництво дронів, фінансування якого протягом перших трьох років забезпечить британська сторона. Вироблені безпілотники будуть спрямовані для потреб Сил оборони України під час війни, а після її закінчення розподілятимуться між країнами.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
НАТО
Дональд Трамп
Велика Британія
Україна
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