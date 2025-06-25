Позиція НАТО щодо України не змінилася - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що позиція НАТО щодо України не змінилася. Він також наголосив, що члени НАТО рішучі у своїх намірах посадити росію за стіл переговорів, пише УНН з посиланням на Telegraph.

Щодо питання України, позиція НАТО не змінилася, як і моя позиція. Насправді, протягом останніх кількох днів у моїх обговореннях з лідерами я б сказав, що була справжня рішучість знову наполягати на тому, щоб путіна посадили за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню