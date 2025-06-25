Позиция НАТО по Украине не изменилась - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что позиция НАТО по Украине не изменилась. Он также подчеркнул, что члены НАТО решительны в своих намерениях усадить россию за стол переговоров, пишет УНН со ссылкой на Telegraph.

Что касается вопроса Украины, позиция НАТО не изменилась, как и моя позиция. На самом деле, в течение последних нескольких дней в моих обсуждениях с лидерами я бы сказал, что была настоящая решимость снова настаивать на том, чтобы путина усадили за стол переговоров по безусловному прекращению огня - ответил Стармер на вопрос, не хотел бы Дональд Трамп, чтобы НАТО осудило российского диктатора владимира путина в совместном коммюнике саммита.

В коммюнике, опубликованном сегодня, упоминается единство НАТО "перед лицом серьезных угроз безопасности и вызовов, в частности долгосрочной угрозы, которую россия представляет для евроатлантической безопасности". Также подтверждается поддержка Украины, но прямо не осуждается российское вторжение.

Дополнение

Украина и Великобритания договорились о совместном производстве дронов, финансирование которого в течение первых трех лет обеспечит британская сторона. Произведенные беспилотники будут направлены для нужд Сил обороны Украины во время войны, а после ее окончания будут распределяться между странами.