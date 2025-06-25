Позиция НАТО по Украине не изменилась - Стармер

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: охватили все действительно значимые вопросы
13:56 • 1538 просмотра
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: охватили все действительно значимые вопросы
13:08 • 10751 просмотра
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
12:15 • 21969 просмотра
В Украине хотят увеличить расходы на оборону более чем на 400 млрд грн: правительство одобрило законопроект
Эксклюзив
10:31 • 35225 просмотра
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
08:45 • 53795 просмотра
В Минсоцполитики объяснили, почему решить проблемы на рынке труда быстрой иммиграцией не получится, и что еще необходимо
24 июня, 17:47 • 72223 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 103668 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
24 июня, 12:48 • 100626 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
24 июня, 09:02 • 114675 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
24 июня, 08:07 • 121267 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.8м/с
42%
748мм
Популярные новости
В Одесской области ночью враг атаковал инфраструктуру: что известно25 июня, 07:18 • 60567 просмотра
Коррупция в Минрегионе: суд перенес избрание меры пресечения Чернышову на завтра25 июня, 08:15 • 50315 просмотра
"Обсудим очевидное": Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО08:58 • 51497 просмотра
Переговоры россии и Украины: кремль готов к определению нового раунда09:53 • 68169 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 10:16 • 62747 просмотра
публикации
Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом13:29 • 12734 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 10:16 • 63798 просмотра
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”24 июня, 15:24 • 118513 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко24 июня, 12:11 • 160268 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков24 июня, 11:50 • 163392 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гаага
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 42944 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 50457 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 63057 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 136862 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 213402 просмотра
Актуальное
Хранитель
Доллар США
Евро
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136

Позиция НАТО по Украине не изменилась - Стармер

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о неизменности позиции НАТО по Украине и решимости членов Альянса усадить россию за стол переговоров. В то же время, Украина и Великобритания начинают совместное производство дронов, финансирование которого обеспечит британская сторона.

Позиция НАТО по Украине не изменилась - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что позиция НАТО по Украине не изменилась. Он также подчеркнул, что члены НАТО решительны в своих намерениях усадить россию за стол переговоров, пишет УНН со ссылкой на Telegraph.

Что касается вопроса Украины, позиция НАТО не изменилась, как и моя позиция. На самом деле, в течение последних нескольких дней в моих обсуждениях с лидерами я бы сказал, что была настоящая решимость снова настаивать на том, чтобы путина усадили за стол переговоров по безусловному прекращению огня 

- ответил Стармер на вопрос, не хотел бы Дональд Трамп, чтобы НАТО осудило российского диктатора владимира путина в совместном коммюнике саммита.

В коммюнике, опубликованном сегодня, упоминается единство НАТО "перед лицом серьезных угроз безопасности и вызовов, в частности долгосрочной угрозы, которую россия представляет для евроатлантической безопасности". Также подтверждается поддержка Украины, но прямо не осуждается российское вторжение.

Дополнение

Украина и Великобритания договорились о совместном производстве дронов, финансирование которого в течение первых трех лет обеспечит британская сторона. Произведенные беспилотники будут направлены для нужд Сил обороны Украины во время войны, а после ее окончания будут распределяться между странами.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Кир Стармер
НАТО
Дональд Трамп
Великобритания
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9