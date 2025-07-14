Трамп станет первым мировым лидером, которого британский монарх дважды примет с госвизитом - NYT

Президент США Дональд Трамп совершит двухдневный государственный визит в Великобританию с 17 по 19 сентября. Эту информацию подтвердил Букингемский дворец, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Издание отмечает, что он станет первым главой государства в современной истории, которого британский монарх во второй раз примет с государственным визитом.

Король направил господину Трампу официальное приглашение в прошлом феврале в письме, которое премьер-министр Кир Стармер лично передал ему во время своего визита в Овальный кабинет. Господин Стармер подчеркнул необычность повторного приглашения, сказав: "Этого никогда раньше не случалось, это беспрецедентно - говорится в статье.

Авторы указывают, что Трамп был с последним государственным визитом в Британии в 2019 году, когда его принимала королева Елизавета II. Она устроила ему роскошный банкет в Букингемском дворце и дала королевский артиллерийский салют. В документальном фильме о его политическом возвращении "Искусство всплеска" Трамп продемонстрировал альбом фотографий себя и королевы, которая, по его словам, "была фантастической".

Но господин Трамп поссорился с мэром Лондона, мусульманином Садиком Ханом, непосредственно перед своим приездом, назвав его "невероятным неудачником" в социальных сетях и обвинив в ужасном управлении столицей Британии - отмечает издание.

Хан в свою очередь назвал Трампа "лишь одним из самых ярких примеров растущей глобальной угрозы", сравнив язык президента США с языком, который используют "фашисты 20-го века".

Напомним

По информации Sky News, президенту США Дональду Трампу могут отказать в праве выступить перед парламентом Великобритании во время его государственного визита в сентябре.

Букингемский дворец подтвердил приглашение Трампу посетить Британию с государственным визитом в конце года