У поліції озвучили висновки експертів про те, хто заклав вибухівку під авто Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Експерти прийшли до висновку, що вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета підклали Андрій Riffmaster Антоненко та Юлія Кузьменко. Про це заявив перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Нацполіції Євген Коваль на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Слідством надано на експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України відео зразки, вилучені з камер поблизу вибуху автомобіля Шеремета, а також відео, де зафіксовані підозрювані особи”, — сказав Коваль.
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З його слів, всі матеріали також були для об’єктивної оцінки надані одному з кращих фахівців Великої Британії.
“Враховуючи його думку та висновки експертів КНІСЕ по комплексній експертизі, до якої входить психологічна, фотопортретна та дослідження ходи, надав наступні висновки: перше — особа чоловічої статі, що бере участь у закладанні вибухового пристрою під авто Шеремета — це Антоненко. Друга — особа жіночої статі, яка закладає вибухівку — це Кузьменко Юлія”, — сказав він.
Раніше у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Як повідомлялося, Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.
Нагадаємо, музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета.
Окрім того, з’явилась інформація ще про двох затриманих у справі вбивства Шеремета.
Також, раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.