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У поліції озвучили висновки експертів про те, хто заклав вибухівку під авто Шеремета

У поліції озвучили висновки експертів про те, хто заклав вибухівку під авто Шеремета

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Експерти прийшли до висновку, що вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета підклали Андрій Riffmaster Антоненко та Юлія Кузьменко. Про це заявив перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Нацполіції Євген Коваль на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Слідством надано на експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України відео зразки, вилучені з камер поблизу вибуху автомобіля Шеремета, а також відео, де зафіксовані підозрювані особи”, — сказав Коваль.

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З його слів, всі матеріали також були для об’єктивної оцінки надані одному з кращих фахівців Великої Британії.

“Враховуючи його думку та висновки експертів КНІСЕ по комплексній експертизі, до якої входить психологічна, фотопортретна та дослідження ходи, надав наступні висновки: перше — особа чоловічої статі, що бере участь у закладанні вибухового пристрою під авто Шеремета — це Антоненко. Друга — особа жіночої статі, яка закладає вибухівку — це Кузьменко Юлія”, — сказав він.

Раніше у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.

Як повідомлялося, Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.

Нагадаємо, музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета.

Окрім того, з’явилась інформація ще про двох затриманих у справі вбивства Шеремета.

Також, раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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