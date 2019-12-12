У поліції озвучили висновки експертів про те, хто заклав вибухівку під авто Шеремета

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Експерти прийшли до висновку, що вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета підклали Андрій Riffmaster Антоненко та Юлія Кузьменко. Про це заявив перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Нацполіції Євген Коваль на брифінгу, передає кореспондент УНН.