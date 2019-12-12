В полиции озвучили выводы экспертов о том, кто заложил взрывчатку под авто Шеремета
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Эксперты пришли к выводу, что взрывчатку под авто журналиста Павла Шеремета подложили Андрей Riffmaster Антоненко и Юлия Кузьменко. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Нацполиции Евгений Коваль на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Следствием предоставлено на экспертизу в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины видео образцы, изъятые из камер вблизи взрыва автомобиля Шеремета, а также видео, где зафиксированы подозреваемые лица", - сказал Коваль.
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По его словам, все материалы также были для объективной оценки предоставлены одному из лучших специалистов Великобритании.
"Учитывая его мнение и выводы экспертов КНИСЭ по комплексной экспертизе, в которую входит психологическая, фотопортретная и исследования ходьбы, предоставил следующие выводы: первое - лицо мужского пола, которое участвует в закладке взрывного устройства под авто Шеремета - это Антоненко. Второе - лицо женского пола, которое закладывает взрывчатку, - это Кузьменко Юлия", - сказал он.
Ранее в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
Как сообщалось, Национальная полиция Украина задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.
Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.
Кроме того, появилась информация еще о двух задержанных по делу об убийстве Шеремета.
Также, ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.
Напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.