У п’ятницю графіки відключення світла діятимуть у більшості регіонів - Укренерго

У п’ятницю, 2 січня, у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Деталі

Завтра, 2 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності. Також у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень - йдеться в повідомленні.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

В Укренерго додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо - зазначили в компанії.

Нагадаємо

У 2025 році в енергосистемі України з’явились 423 МВт нових балансуючих потужностей. Це стало можливим завдяки першим двом спецаукціонам з довгострокового придбання допоміжних послуг, які у серпні минулого року провела компанія Укренерго.