ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 26380 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 25633 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 24857 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 113722 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 117918 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 43376 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 40213 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35148 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28328 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
У п’ятницю графіки відключення світла діятимуть у більшості регіонів - Укренерго

Київ • УНН

 • 26 перегляди

2 січня в більшості областей України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

У п’ятницю графіки відключення світла діятимуть у більшості регіонів - Укренерго

У п’ятницю, 2 січня, у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Деталі

Завтра, 2 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності. Також у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень

- йдеться в повідомленні.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

В Укренерго додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо

- зазначили в компанії.

Нагадаємо

У 2025 році в енергосистемі України з’явились 423 МВт нових балансуючих потужностей. Це стало можливим завдяки першим двом спецаукціонам з довгострокового придбання допоміжних послуг, які у серпні минулого року провела компанія Укренерго.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна