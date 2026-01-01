У п’ятницю графіки відключення світла діятимуть у більшості регіонів - Укренерго
Київ • УНН
2 січня в більшості областей України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
У п’ятницю, 2 січня, у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.
Деталі
Завтра, 2 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності. Також у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
В Укренерго додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо
Нагадаємо
У 2025 році в енергосистемі України з’явились 423 МВт нових балансуючих потужностей. Це стало можливим завдяки першим двом спецаукціонам з довгострокового придбання допоміжних послуг, які у серпні минулого року провела компанія Укренерго.