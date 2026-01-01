В пятницу графики отключения света будут действовать в большинстве регионов - Укрэнерго
2 января в большинстве областей Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В пятницу, 2 января, в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.
Подробности
Завтра, 2 января, во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности. Также в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
В Укрэнерго добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.
Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно
Напомним
В 2025 году в энергосистеме Украины появились 423 МВт новых балансирующих мощностей. Это стало возможным благодаря первым двум спецаукционам по долгосрочному приобретению вспомогательных услуг, которые в августе прошлого года провела компания Укрэнерго.