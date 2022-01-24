У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Під час зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи повноваження російської делегації оскаржили двічі. Про це повідомили члени української делегації, народні депутати Марія Мезенцева та Олексій Гончаренко у понеділок, пише УНН.
Цитата:
“Голова литовської делегації Емаунеліс Зінгеріс оскаржив повноваження російської делегації”, — написала Мезенцева в своєму Telegram-каналі.
“Потрібні 30 голосів маємо для оскарження повноважень російської делегації! Тепер моніторинговий комітет буде готувати резолюції для голосування!” — додала вона.
Деталі
Зі слів Гончаренка, остаточне рішення буде ухвалене в середу.
“Також українська делегація оскаржила повноваження російської ще й з процедурних підстав — оскільки російський парламент обраний голосами, зокрема окупованого Криму та жителів Донбасу. За це проголосувало 47 делегатів ПАРЄ за необхідних 10”, — додав він у своєму Telegram-каналі.
Що було раніше
Напередодні українська делегація вирушила на січневу сесію ПАРЄ, де з поміж іншого будуть обговорювати загрозу з боку РФ.
У фокусі роботи на сесії цього разу:
— дебати про безпекову ситуацію в Європі, що особливо актуально у зв’язку з нарощуванням російської загрози біля наших кордонів;
— оскарження повноважень російської делегації та її одіозного голови — Петра Толстого, який претендує на посаді віце-президента;
— вибори президента асамблеї, на яких з'явилась інтрига, адже члени української делегації з колегами із Baltic+ висунули кандидатуру Марії Мезенцевої — на противагу Тіні Коксу, який очолює в ПАРЄ групу лівих;
— жорстка для Росії резолюція щодо отруєння Олексія Навального та доповідь про насильницькі зникнення на території Європи.