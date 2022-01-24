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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Киев • УНН

 • 71268 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы полномочия российской делегации оспорили дважды. Об этом сообщили члены украинской делегации, народные депутаты Мария Мезенцева и Алексей Гончаренко в понедельник, пишет УНН.

Цитата:

“Глава литовской делегации Эмануэлис Зингерис оспорил полномочия российской делегации”, — написала Мезенцева в своем Telegram-канале.

"Необходимые 30 голосов имеем для обжалования полномочий российской делегации! Теперь мониторинговый комитет будет готовить резолюции для голосования!" - добавила она.

Детали

По словам Гончаренко, окончательное решение будет принято в среду.

“Также украинская делегация обжаловала полномочия российской еще и по процедурным основаниям — поскольку российский парламент избран голосами, в частности оккупированного Крыма и жителей Донбасса. За это проголосовало 47 делегатов ПАСЕ при необходимых 10”, — добавил он в своем Telegram-канале.

Что было ранее

Накануне украинская делегация отправилась на январскую сессию ПАСЕ, где среди прочего будут обсуждать угрозу со стороны РФ.

В фокусе работы сессии в этот раз:

дебаты о безопасностной ситуации в Европе, что особенно актуально в связи с наращиванием российской угрозы у наших границ;
обжалование полномочий российской делегации и ее одиозного главы — Петра Толстого, который претендует на должность вице-президента;
выборы президента ассамблеи, на которых появилась интрига, ведь члены украинской делегации с коллегами из Baltic+ выдвинули кандидатуру Марии Мезенцевой — в противовес Тини Коксу, возглавляющему группу левых в ПАСЕ;
жесткая для России резолюция по отравлению Алексея Навального и доклад о насильственных исчезновениях на территории Европы.

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