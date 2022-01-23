Українська делегація вирушила на січневу сесію ПАРЄ, де обговорять загрозу з боку РФ

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“Наша парламентська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи сьогодні вирушила до Страсбурга, де вже завтра розпочнеться січнева сесія ПАРЄ. Через епідемічну ситуацію вона відбудеться у гібридному форматі. Від України, окрім мене, фізично присутніми будуть ще троє колег: Марія Мезенцева, Сергій Соболєв та Олексій Гончаренко. Інші працюватимуть онлайн”, — повідомила Кравчук.

Деталі

Так, у фокусі роботи на сесії цього разу:

— дебати про безпекову ситуацію в Європі, що особливо актуально у зв’язку з нарощуванням російської загрози біля наших кордонів;

— оскарження повноважень російської делегації та її одіозного голови — Петра Толстого, який претендує на посаді віце-президента;

— вибори президента асамблеї, на яких з‘явилась інтрига, адже ми з колегами із Baltic+ висунули кандидатуру Марії Мезенцевої — на противагу Тіні Коксу, який очолює в ПАРЄ групу лівих;

— жорстка для Росії резолюція щодо отруєння Олексія Навального та доповідь про насильницькі зникнення на території Європи.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що наступна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи відбудеться у Страсбурзі 24-28 січня у гібридному форматі.