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Українська делегація вирушила на січневу сесію ПАРЄ, де обговорять загрозу з боку РФ

Українська делегація вирушила на січневу сесію ПАРЄ, де обговорять загрозу з боку РФ

Київ • УНН

 • 16791 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Українська делегація вирушила на січневу сесію ПАРЄ, де з поміж іншого будуть обговорювати загрозу з боку РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає УНН.

Цитата

“Наша парламентська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи сьогодні вирушила до Страсбурга, де вже завтра розпочнеться січнева сесія ПАРЄ. Через епідемічну ситуацію вона відбудеться у гібридному форматі. Від України, окрім мене, фізично присутніми будуть ще троє колег: Марія Мезенцева, Сергій Соболєв та Олексій Гончаренко. Інші працюватимуть онлайн”, — повідомила Кравчук.

Деталі

Так, у фокусі роботи на сесії цього разу:
— дебати про безпекову ситуацію в Європі, що особливо актуально у зв’язку з нарощуванням російської загрози біля наших кордонів;
— оскарження повноважень російської делегації та її одіозного голови — Петра Толстого, який претендує на посаді віце-президента;
— вибори президента асамблеї, на яких з‘явилась інтрига, адже ми з колегами із Baltic+ висунули кандидатуру Марії Мезенцевої — на противагу Тіні Коксу, який очолює в ПАРЄ групу лівих;
— жорстка для Росії резолюція щодо отруєння Олексія Навального та доповідь про насильницькі зникнення на території Європи.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що наступна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи відбудеться у Страсбурзі 24-28 січня у гібридному форматі.

Українські Національні Новини

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