У парламенті розглядають жорсткіший контроль за снюсом: які нові правила та заборони пропонуються

Caisa Rasmussen/TT

У Верховній Раді розглядають жорсткіший контроль за снюсом. На розгляд у парламент внесли новий законопроєкт для регулювання питання, яким зокрема передбачено заборону продажу паучів неповнолітнім, заборону на рекламу, спонсорство та промоцію, граничний вміст 1 мг нікотину в одному снюсі, повідомляється на сайті ВР, пише УНН.

Деталі

Як зазначається у проєкті закону №14110-д від 29 грудня, пропонується запровадження законодавчого регулювання обігу на території України нікотиновмісних продуктів для орального застосування.

Питання називають "актуальним" з огляду на "стрімке зростання вживання таких продуктів серед дітей та молоді" та відсутність будь-якого регулювання у цій сфері. І вказують, що, за результатами четвертого раунду Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну (GYTS) в Україні, частка дітей, які споживають нікотиновмісні продукти для орального застосування, становить 3% проти 1% серед дорослих.

"На даний час обіг нікотинових паучів або снюсів не регулюється, що створює серйозну загрозу для здоров’я громадян, зокрема дітей, які є цільовою аудиторією яскравого маркетингу виробників", - повідомили у парламенті за підсумками засідання профільного комітету.

Розробники законодавства зазначають, що наразі нікотиновмісні продукти для орального застосування вільно рекламуються і поширюються, у тому числі серед дітей, попри те, що вміст нікотину у них може в десятки разів перевищувати вміст нікотину в сигареті.

Законом хочуть врегулювати вимоги до виробництва та обігу нікотиновмісних продуктів для орального застосування.

Серед іншого пропонується запровадити "вимоги щодо обов’язкового нанесення медичних попереджень для споживачів нікотиновмісних продуктів, заборони їх продажу особам до 18 років".

Пропонуються такі зміни:

встановлюється заборона на обіг нікотиновмісних продуктів для орального застосування, якщо вміст нікотину в одній порції такого продукту перевищує 1 міліграм;

встановлюється заборона на обіг нікотиновмісних продуктів для орального застосування, які містять вітаміни, кофеїн, таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки, що асоціюються з енергійністю та життєвою силою;

встановлюється порядок введення в обіг нікотиновмісних продуктів для орального застосування шляхом подання виробниками та імпортерами таких продуктів повідомлення до відповідного центрального органу виконавчої влади;

запроваджуються вимоги до упаковки та медичних попереджень на нікотиновмісних продуктах для орального застосування, зокрема встановлюється вимога, що медичне попередження має покривати 65 відсотків зовнішньої передньої та задньої поверхонь одиничної упаковки;

забороняється реклама, стимулювання продажу та спонсорство нікотиновмісних продуктів для орального застосування.

Також у законодавстві пропонують уточнити положення щодо заборони продажу упаковок нікотиновмісних продуктів для орального застосування, що містять менше/більше 20 порцій.

Наразі законопроєкт, як повідомляється, опрацьовується в комітеті.

