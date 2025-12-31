У парламенті розглядають жорсткіший контроль за снюсом: які нові правила та заборони пропонуються

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
07:11 • 3242 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 7624 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 21492 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 52947 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 37958 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 32945 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30915 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21516 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19786 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24354 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.1м/с
80%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34 • 9582 перегляди
Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця30 грудня, 23:58 • 5312 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 22391 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42 • 14847 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому04:30 • 7540 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 44939 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 48086 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 43413 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 70326 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 68174 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 14640 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 52947 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 25936 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 37396 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 50686 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Гриби

У парламенті розглядають жорсткіший контроль за снюсом: які нові правила та заборони пропонуються

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У Верховній Раді розглядають законопроєкт, який посилює контроль за снюсом, забороняючи продаж неповнолітнім та обмежуючи вміст нікотину до 1 мг. Документ також передбачає заборону на рекламу, спонсорство та промоцію нікотиновмісних продуктів.

У парламенті розглядають жорсткіший контроль за снюсом: які нові правила та заборони пропонуються
Caisa Rasmussen/TT

У Верховній Раді розглядають жорсткіший контроль за снюсом. На розгляд у парламент внесли новий законопроєкт для регулювання питання, яким зокрема передбачено заборону продажу паучів неповнолітнім, заборону на рекламу, спонсорство та промоцію, граничний вміст 1 мг нікотину в одному снюсі, повідомляється на сайті ВР, пише УНН.

Деталі

Як зазначається у проєкті закону №14110-д від 29 грудня, пропонується запровадження законодавчого регулювання обігу на території України нікотиновмісних продуктів для орального застосування.

Питання називають "актуальним" з огляду на "стрімке зростання вживання таких продуктів серед дітей та молоді" та відсутність будь-якого регулювання у цій сфері. І вказують, що, за результатами четвертого раунду Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну (GYTS) в Україні, частка дітей, які споживають нікотиновмісні продукти для орального застосування, становить 3% проти 1% серед дорослих.

"На даний час обіг нікотинових паучів або снюсів не регулюється, що створює серйозну загрозу для здоров’я громадян, зокрема дітей, які є цільовою аудиторією яскравого маркетингу виробників", - повідомили у парламенті за підсумками засідання профільного комітету.

Розробники законодавства зазначають, що наразі нікотиновмісні продукти для орального застосування вільно рекламуються і поширюються, у тому числі серед дітей, попри те, що вміст нікотину у них може в десятки разів перевищувати вміст нікотину в сигареті.

Законом хочуть врегулювати вимоги до виробництва та обігу нікотиновмісних продуктів для орального застосування.

Серед іншого пропонується запровадити "вимоги щодо обов’язкового нанесення медичних попереджень для споживачів нікотиновмісних продуктів, заборони їх продажу особам до 18 років".

Пропонуються такі зміни:

  • встановлюється заборона на обіг нікотиновмісних продуктів для орального застосування, якщо вміст нікотину в одній порції такого продукту перевищує 1 міліграм;
    • встановлюється заборона на обіг нікотиновмісних продуктів для орального застосування, які містять вітаміни, кофеїн, таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки, що асоціюються з енергійністю та життєвою силою;
      • встановлюється порядок введення в обіг нікотиновмісних продуктів для орального застосування шляхом подання виробниками та імпортерами таких продуктів повідомлення до відповідного центрального органу виконавчої влади;
        • запроваджуються вимоги до упаковки та медичних попереджень на нікотиновмісних продуктах для орального застосування, зокрема встановлюється вимога, що медичне попередження має покривати 65 відсотків зовнішньої передньої та задньої поверхонь одиничної упаковки;
          • забороняється реклама, стимулювання продажу та спонсорство нікотиновмісних продуктів для орального застосування.

            Також у законодавстві пропонують уточнити положення щодо заборони продажу упаковок нікотиновмісних продуктів для орального застосування, що містять менше/більше 20 порцій.

            Наразі законопроєкт, як повідомляється, опрацьовується в комітеті.

            "20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків08.12.25, 11:33 • 20776 переглядiв

            Юлія Шрамко

            СуспільствоПолітикаЗдоров'я
            Верховна Рада України
            Україна