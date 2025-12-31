$42.390.17
В парламенте рассматривают более жесткий контроль за снюсом: какие новые правила и запреты предлагаются

Киев • УНН

 • 328 просмотра

В Верховной Раде рассматривают законопроект, который ужесточает контроль за снюсом, запрещая продажу несовершеннолетним и ограничивая содержание никотина до 1 мг. Документ также предусматривает запрет на рекламу, спонсорство и продвижение никотиносодержащих продуктов.

В парламенте рассматривают более жесткий контроль за снюсом: какие новые правила и запреты предлагаются
Кайса Расмуссен/ТТ

В Верховной Раде рассматривают более жесткий контроль за снюсом. На рассмотрение в парламент внесли новый законопроект для регулирования вопроса, которым в частности предусмотрен запрет продажи паучей несовершеннолетним, запрет на рекламу, спонсорство и продвижение, предельное содержание 1 мг никотина в одном снюсе, сообщается на сайте ВР, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в проекте закона №14110-д от 29 декабря, предлагается введение законодательного регулирования оборота на территории Украины никотиносодержащих продуктов для орального применения.

Вопрос называют "актуальным" ввиду "стремительного роста употребления таких продуктов среди детей и молодежи" и отсутствия какого-либо регулирования в этой сфере. И указывают, что, по результатам четвертого раунда Глобального опроса молодежи по употреблению табака (GYTS) в Украине, доля детей, употребляющих никотиносодержащие продукты для орального применения, составляет 3% против 1% среди взрослых.

"В настоящее время оборот никотиновых паучей или снюсов не регулируется, что создает серьезную угрозу для здоровья граждан, в частности детей, которые являются целевой аудиторией яркого маркетинга производителей", - сообщили в парламенте по итогам заседания профильного комитета.

Разработчики законодательства отмечают, что сейчас никотиносодержащие продукты для орального применения свободно рекламируются и распространяются, в том числе среди детей, несмотря на то, что содержание никотина в них может в десятки раз превышать содержание никотина в сигарете.

Законом хотят урегулировать требования к производству и обороту никотиносодержащих продуктов для орального применения.

Среди прочего предлагается ввести "требования по обязательному нанесению медицинских предупреждений для потребителей никотиносодержащих продуктов, запрета их продажи лицам до 18 лет".

Предлагаются следующие изменения:

  • устанавливается запрет на оборот никотиносодержащих продуктов для орального применения, если содержание никотина в одной порции такого продукта превышает 1 миллиграмм;
    • устанавливается запрет на оборот никотиносодержащих продуктов для орального применения, которые содержат витамины, кофеин, таурин или другие добавки и стимуляторные соединения, ассоциирующиеся с энергичностью и жизненной силой;
      • устанавливается порядок введения в оборот никотиносодержащих продуктов для орального применения путем подачи производителями и импортерами таких продуктов уведомления в соответствующий центральный орган исполнительной власти;
        • вводятся требования к упаковке и медицинским предупреждениям на никотиносодержащих продуктах для орального применения, в частности устанавливается требование, что медицинское предупреждение должно покрывать 65 процентов внешней передней и задней поверхностей единичной упаковки;
          • запрещается реклама, стимулирование продажи и спонсорство никотиносодержащих продуктов для орального применения.

            Также в законодательстве предлагают уточнить положения о запрете продажи упаковок никотиносодержащих продуктов для орального применения, содержащих менее/более 20 порций.

            Сейчас законопроект, как сообщается, прорабатывается в комитете.

            Юлия Шрамко

            ОбществоПолитикаЗдоровье
            Верховная Рада
            Украина