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У ПАРЄ розпочала свою роботу Парламентська мережа з питань становища українських дітей

У ПАРЄ розпочала свою роботу Парламентська мережа з питань становища українських дітей

Київ • УНН

 • 12857 перегляди

У ПАРЄ офіційно запрацював Парламентський Нетворк щодо становища українських дітей під керівництвом Олени Хоменко. Перше засідання було присвячене забезпеченню права дітей зростати в сімейному оточенні.

У Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно розпочав свою роботу Парламентський Нетворк (мережа) щодо становища українських дітей, який очолила народна депутатка від парламентської фракції "Слуга Народу", віцепрезидентка ПАРЄ Олена Хоменко, передає УНН.

Як повідомила парламентарка, перше засідання Нетворку було присвячене питанню забезпечення права кожної дитини зростати в сімейному оточенні.

"Ця тема є важливою для кожної держави. Однак для України це питання постало більш гостро з початком повномасштабної війни. Тому ми маємо як досягнення, так і виклики, у яких потребуємо міжнародної підтримки", – акцентувала Хоменко.

Під час засідання, розповіла вона, були окреслені чіткі потреби України у питаннях розвитку послуг для дітей та сімей у громадах, у посиленні системи підтримки сімейних форм виховання – патронатних родин, опікунів, усиновлювачів та прийомних сімей, інклюзії дітей з комплексними порушеннями та важкою інвалідністю в закладах інституційного догляду та посиленні кадрової спроможності фахівців соціальної сфери для реалізації реформи.

"Водночас, крім готовності підтримувати Україну, отримали вітання та позитивний відгук з боку партнерів, що підтверджує нашу віру в те, що ми на правильному шляху", – зазначила Хоменко.

Вона нагадала, що Нетворк був створений як постійний парламентський майданчик, що об’єднує представників 46 країн-членів Ради Європи навколо вирішення проблем українських дітей: у депортації в рф та білорусі, на тимчасово окупованих територіях, в евакуації за кордоном, а також тих, хто залишаються в Україні.

"Початок покладено – попереду ще багато роботи, але це все заради дітей і в цьому всі ми єдині", – наголосила Олена Хоменко.

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо українських цивільних та військовополонених02.10.24, 19:35 • 16944 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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