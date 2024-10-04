В ПАСЕ начала свою работу Парламентская сеть по вопросам положения украинских детей

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  27830 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  50147 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  56686 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  74089 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  76554 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  69945 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  116193 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123111 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123624 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124121 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

  •  36680 просмотра
Оккупанты утром атаковали Запорожскую область: есть повреждения

Оккупанты утром атаковали Запорожскую область: есть повреждения

  •  33210 просмотра
Дожди и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  19662 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

  •  27174 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  18405 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  18405 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  119381 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  132951 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  129877 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  139280 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  2005 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  105465 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  81247 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  82268 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  117347 просмотра
Актуальное
В ПАСЕ начала свою работу Парламентская сеть по вопросам положения украинских детей

В ПАСЕ начала свою работу Парламентская сеть по вопросам положения украинских детей

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 13:24  •  3489 просмотра

Read in English

В ПАСЕ официально заработал Парламентский Нетворк по положению украинских детей под руководством Елены Хоменко. Первое заседание было посвящено обеспечению права детей расти в семейном окружении.

В Парламентской ассамблее Совета Европы официально начал свою работу Парламентский Нетворк (сеть) о положении украинских детей, который возглавила народный депутат от парламентской фракции "Слуга Народа", вице-президент ПАСЕ Елена Хоменко, передает УНН.

Как сообщила парламентарий, первое заседание Нетворка было посвящено вопросу обеспечения права каждого ребенка расти в семейном окружении.

"Эта тема важна для каждого государства. Однако для Украины этот вопрос встал более остро с началом полномасштабной войны. Поэтому мы имеем как достижения, так и вызовы, в которых нуждаемся в международной поддержке", - акцентировала Хоменко.

Во время заседания, рассказала она, были очерчены четкие потребности Украины в вопросах развития услуг для детей и семей в громадах, в усилении системы поддержки семейных форм воспитания - патронатных семей, опекунов, усыновителей и приемных семей, инклюзии детей с комплексными нарушениями и тяжелой инвалидностью в учреждениях институционального ухода и усилении кадровой способности специалистов социальной сферы для реализации реформы.

"В то же время, кроме готовности поддерживать Украину, получили приветствие и положительный отклик со стороны партнеров, что подтверждает нашу веру в то, что мы на правильном пути", - отметила Хоменко.

Она напомнила, что Нетворк был создан как постоянная парламентская площадка, объединяющая представителей 46 стран-членов Совета Европы вокруг решения проблем украинских детей: в депортации в рф и беларуси, на временно оккупированных территориях, в эвакуации за рубежом, а также тех, кто остаются в Украине.

"Начало положено - впереди еще много работы, но это все ради детей и в этом все мы едины", - подчеркнула Елена Хоменко.

ПАСЕ приняла резолюцию по украинским гражданским и военнопленным2 октября 2024, 16:35 • 15500 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Обществополитика
sluga-narodaСлуга народа
sovet-yevropiСовет Европы
ivan-fedorov-politykИван Федоров
ukrainaУкраина