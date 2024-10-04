В ПАСЕ начала свою работу Парламентская сеть по вопросам положения украинских детей

В Парламентской ассамблее Совета Европы официально начал свою работу Парламентский Нетворк (сеть) о положении украинских детей, который возглавила народный депутат от парламентской фракции "Слуга Народа", вице-президент ПАСЕ Елена Хоменко, передает УНН.

Как сообщила парламентарий, первое заседание Нетворка было посвящено вопросу обеспечения права каждого ребенка расти в семейном окружении.

"Эта тема важна для каждого государства. Однако для Украины этот вопрос встал более остро с началом полномасштабной войны. Поэтому мы имеем как достижения, так и вызовы, в которых нуждаемся в международной поддержке", - акцентировала Хоменко.

Во время заседания, рассказала она, были очерчены четкие потребности Украины в вопросах развития услуг для детей и семей в громадах, в усилении системы поддержки семейных форм воспитания - патронатных семей, опекунов, усыновителей и приемных семей, инклюзии детей с комплексными нарушениями и тяжелой инвалидностью в учреждениях институционального ухода и усилении кадровой способности специалистов социальной сферы для реализации реформы.

"В то же время, кроме готовности поддерживать Украину, получили приветствие и положительный отклик со стороны партнеров, что подтверждает нашу веру в то, что мы на правильном пути", - отметила Хоменко.

Она напомнила, что Нетворк был создан как постоянная парламентская площадка, объединяющая представителей 46 стран-членов Совета Европы вокруг решения проблем украинских детей: в депортации в рф и беларуси, на временно оккупированных территориях, в эвакуации за рубежом, а также тех, кто остаются в Украине.

"Начало положено - впереди еще много работы, но это все ради детей и в этом все мы едины", - подчеркнула Елена Хоменко.

ПАСЕ приняла резолюцию по украинским гражданским и военнопленным