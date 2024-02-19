У Одеській області викрито ухилянтів, які намагалися виїхати у Молдову, перевдягнувшись у військову форму
Київ • УНН
Прикордонники в Одеській області зупинили автомобіль з двома чоловіками у військовій формі, які намагалися виїхати до Молдови і заплатити водієві $5,000-$6,000.
Перевдягнулися у військову форму чоловіки планували скористатися послугами водія, та сплативши від 5 до 6 тисяч доларів США водію, виїхати за кордон. Прикордонники помітили їх рух та зупинили автомобіль, в якому їхали фігуранти.
Про це передає УНН із посиланням на Державну прикордонну службу.
На автодорозі Одеса-Рені прикордонники зупинили водія, який намагався підвезти до Молдови двох чоловіків.
Вказується, що усі затримані були перевдягнені у військову форму; за "туристичні" послуги двоє чоловіків мали сплатити водію від 5 до 6 тисяч доларів США.
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