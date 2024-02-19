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В Одесской области разоблачены уклонисты, которые пытались выехать в Молдову, переодевшись в военную форму

В Одесской области разоблачены уклонисты, которые пытались выехать в Молдову, переодевшись в военную форму

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 15:22  •  8501 просмотра

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Пограничники в Одесской области остановили автомобиль с двумя мужчинами в военной форме, которые пытались выехать в Молдову и заплатить водителю $5,000-$6,000, обнаружив признаки того, что они пытались уклониться от уплаты налогов.

Переодевшись в военную форму мужчины планировали воспользоваться услугами водителя, и заплатив от 5 до 6 тысяч долларов США водителю, выехать за границу. Пограничники заметили их движение и остановили автомобиль, в котором ехали фигуранты.

Об этом передает УНН с ссылкой на Государственную пограничную службу.

На автодороге Одесса-Рени пограничники остановили водителя, который пытался подвезти в Молдову двух мужчин.

 - говорится в сообщении.

Указывается, что все задержанные были переодеты в военную форму; за "туристические" услуги двое мужчин должны были заплатить водителю от 5 до 6 тысяч долларов США.

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На "ценителей" милитари стиля составлены админпротоколы

 - информирует ведомство.  

Также направлено сообщение в полицию относительно перевозчика, - речь идет об обнаружении признаков уголовного преступления.

Напомним,

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект #10449 об усилении мобилизации в марте.

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