В Одесской области разоблачены уклонисты, которые пытались выехать в Молдову, переодевшись в военную форму

Переодевшись в военную форму мужчины планировали воспользоваться услугами водителя, и заплатив от 5 до 6 тысяч долларов США водителю, выехать за границу. Пограничники заметили их движение и остановили автомобиль, в котором ехали фигуранты.

Об этом передает УНН с ссылкой на Государственную пограничную службу.

На автодороге Одесса-Рени пограничники остановили водителя, который пытался подвезти в Молдову двух мужчин. - говорится в сообщении.

Указывается, что все задержанные были переодеты в военную форму; за "туристические" услуги двое мужчин должны были заплатить водителю от 5 до 6 тысяч долларов США.

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На "ценителей" милитари стиля составлены админпротоколы - информирует ведомство.

Также направлено сообщение в полицию относительно перевозчика, - речь идет об обнаружении признаков уголовного преступления.

Напомним,

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