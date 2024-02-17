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Біля кордону з Молдовою: в Одеській області прикордонники помітили зграю вовків

Біля кордону з Молдовою: в Одеській області прикордонники помітили зграю вовків

Київ • УНН

 • 33804 перегляди

Прикордонники в Одеській області помітили зграю вовків поблизу молдовського кордону за допомогою засобів спостереження.

В Одеській області біля кордону з Молдовою прикордонники помітили зграї вовків. передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Біля кордону з Молдовою, на Одещині, прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків. Зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники закликали уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку.

Не наближайтесь до диких та безпритульних тварин: в Україні різко розповсюджується сказ17.02.24, 18:40 • 33158 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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