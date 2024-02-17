Біля кордону з Молдовою: в Одеській області прикордонники помітили зграю вовків
Київ • УНН
Прикордонники в Одеській області помітили зграю вовків поблизу молдовського кордону за допомогою засобів спостереження.
В Одеській області біля кордону з Молдовою прикордонники помітили зграї вовків. передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Біля кордону з Молдовою, на Одещині, прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків. Зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники закликали уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку.
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