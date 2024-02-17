У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков

В Одесской области возле границы с Молдовой пограничники заметили стаи волков. передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

"У границы с Молдовой, в Одесской области, пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков. Обычно хищники передвигаются не поодиночке, а стаями", - говорится в сообщении.

Пограничники призвали избегать незаконных путешествий и не подвергать себя опасности.

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