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У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков

У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 17:05  •  3471 просмотра

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Пограничники в Одесской области заметили стаю волков вблизи молдавской границы с помощью средств наблюдения.

В Одесской области возле границы с Молдовой пограничники заметили стаи волков. передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

"У границы с Молдовой, в Одесской области, пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков. Обычно хищники передвигаются не поодиночке, а стаями", - говорится в сообщении.

Пограничники призвали избегать незаконных путешествий и не подвергать себя опасности.

Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство17 февраля 2024, 16:40 • 6946 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЗдоровье
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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Біля кордону з Молдовою: в Одеській області прикордонники помітили зграю вовків
Near the border with Moldova: border guards spotted a pack of wolves in Odesa region
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У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков

Пограничники в Одесской области заметили стаю волков вблизи молдавской границы с помощью средств наблюдения.

Общество •   •  3471 просмотра
У границы с Молдовой: в Одесской области пограничники заметили стаю волков

Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США

Президент Зеленский поблагодарил сенаторов США за двухпартийную поддержку Украины и обсудил с ними приоритетные оборонные потребности.

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Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США

Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство

В Украине лиса напала на женщину, которая гуляла с двумя детьми, что свидетельствует о росте случаев бешенства среди диких животных из-за запрета охоты во время войны.

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Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство

Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор

Украинские спецназовцы в течение недели обеспечивали безопасность эвакуационного коридора из Авдеевки, защищая последнюю дорогу из города от наступления российских войск.

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Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор

Пообещали удерживать активы рф и осудили поставки оружия Северной Кореей москве: главы МИД G7 сделали заявление в поддержку Украины

Министры иностранных дел G7 опубликовали совместное заявление, в котором осудили российскую агрессию в Украине, поставки Северной Кореей оружия москве и призвали Иран прекратить помощь российским военным.

Война •   •  13813 просмотра
Пообещали удерживать активы рф и осудили поставки оружия Северной Кореей москве: главы МИД G7 сделали заявление в поддержку Украины

Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра

Чешская Республика может поставить Украине 500 000 155-мм и 300 000 122-мм артиллерийских снарядов из третьих стран в течение нескольких недель, если она обеспечит необходимое финансирование.

Война •   •  14383 просмотра
Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра

рф сбросила на Купянск по меньшей мере пять авиабомб: известно как минимум о пяти раненых

Российская армия атаковала Купянск, сбросив по меньшей мере пять бомб на город, ранив пять человек. По состоянию на сейчас спасатели деблокировали из-под завалов женщину, она получила ранения. Под завалами находятся еще люди.

Война •   •  15542 просмотра
рф сбросила на Купянск по меньшей мере пять авиабомб: известно как минимум о пяти раненых

Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли

российские следователи не передадут тело Алексея Навального его родственникам до завершения следствия, несмотря на предыдущие заявления о том, что следствие уже завершено, а его адвокатам и матери отказано в доступе к телу в морге.

Криминал и ЧП •   •  12812 просмотра
Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли

Оккупанты перебрасывают танки на север оккупированного Крыма

По сообщению Telegram-канала, в оккупированном Крыму были замечены танки, которые двигались из Севастополя через Симферополь и далее на север, информация об этом была передана украинским вооруженным силам.

Война •   •  17088 просмотра
Оккупанты перебрасывают танки на север оккупированного Крыма

Провели два раунда переговоров: Зеленский о соглашении по безопасности с США

Зеленский заявил, что Украина работает над будущими соглашениями по безопасности с США, но сейчас сосредоточена на получении одобрения Конгресса на предоставление жизненно важной военной помощи для сохранения их стратегического партнерства.

Война •   •  19975 просмотра
Провели два раунда переговоров: Зеленский о соглашении по безопасности с США