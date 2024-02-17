Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство
Киев • УНН
В Украине лиса напала на женщину, которая гуляла с двумя детьми, что свидетельствует о росте случаев бешенства среди диких животных из-за запрета охоты во время войны.
Тревожная информация поступает из областей Украины - все больше растут случаи смерти домашних животных и укусы людей хищными зверями с бешенством, в основном лисами. Об одном из таких случаев рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Там лиса напала на женщину с двумя детьми.
"В сети получила огласку новость о том, что дикая лиса напала на женщину, которая шла с двумя детьми прямо на одной из улиц ее поселка в Никопольском районе. По последним данным в области зафиксирован рост количества рыжих лисиц в 2,5 раза. Это животные, которые переносят бешенство", - рассказал Лукашук.
Количество случаев бешенства среди животных в прошлом году, по его словам, также существенно возросло по сравнению с 2022 годом. Как сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней, в 2022 было зафиксировано 14 случаев, в 2023 - 77, на начало этого года уже зафиксировано 20 случаев.
"Такая ситуация сложилась из-за запрета отстрела охотничьих животных во время военного положения в стране. Специалисты рекомендуют, если вы наткнетесь на дикое животное, ни в коем случае не приближайтесь к нему. Не останавливайтесь резко. Продолжайте двигаться в том же темпе, но измените траекторию и постарайтесь обойти животное другой дорогой. Покажите, что у вас есть в руках. Сумка или зонтик, что угодно. Если вы увидели дикое животное в пределах населенного пункта, сообщите об этом в полицию", - подчеркнул глава Днепропетровского облсовета.
Если избежать нападения не удалось - следует сразу обратиться за медицинской помощью. К слову, председатель Одесской обладминистрации также издал приказ о срочных мерах по предупреждению распространения бешенства. По последним данным, в Одесской области выявлено уже 23 зараженные лисы и 13 шакалов.
Справка
Бешенство - это острое инфекционное заболевание животных и человека. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.
Человек может заразиться бешенством от инфицированного животного через:
- укус;
- царапину и микроповреждения кожи;
- попадание зараженной слюны на слизистые оболочки.
Контактным способом людей чаще всего инфицируют кошки и собаки - среди домашней фауны, а в дикой природе - лисы и волки. Особую опасность представляют бездомные животные, в частности собаки, для которых укус является инстинктивной реакцией для защиты территории, членов стаи или получения пищи. Доказана возможность аэрогенно-контактного заражения (в лабораторных условиях, при посещении пещер, населенных летучими мышами), когда вирус пассивно попадает через мелкие повреждения конъюнктивы, слизистых ротоглотки. Если вас укусило или лизнуло бездомное или дикое животное, немедленно обратитесь к врачу. Промедление может стоить жизни.
Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство
В Украине лиса напала на женщину, которая гуляла с двумя детьми, что свидетельствует о росте случаев бешенства среди диких животных из-за запрета охоты во время войны.
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