Не наближайтесь до диких та безпритульних тварин: в Україні різко розповсюджується сказ

Тривожна інформація надходить з областей України - дедалі більше зростають випадки смерті домашніх тварин та укуси людей хижими звірами зі сказом, здебільшого лисицями. Про один з таких випадків розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Там лисиця напала на жінку з двома дітьми.

"У мережі набула розголосу новина про те, що дика лисиця напала на жінку, яка йшла з двома дітьми прямо на одній з вулиць її селища у Нікопольському районі. За останніми даними в області зафіксовано зростання кількості рудих лисиць у 2,5 рази. Це тварини, які переносять сказ", - розповів Лукашук.

Кількість випадків сказу серед тварин у минулому році, за його словами, також суттєво зросла у порівнянні з 2022 роком. Як повідомляє Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб, у 2022 було зафіксовано 14 випадків, у 2023 - 77, на початок цього року вже зафіксовано 20 випадків.

"Така ситуація склалася через заборону відстрілу мисливських тварин під час воєнного стану в країні. Фахівці рекомендують, якщо ви натрапите на дику тварину, ні в якому разі не наближайтеся до неї. Не зупиняйтеся різко. Продовжуйте рухатися у тому ж темпі, але змініть траєкторію і намагайтеся обійти тварину іншою дорогою. Покажіть, що у вас є у руках. Сумка або парасолька, будь що. Якщо ви побачили дику тварину в межах населеного пункту, повідомте про це у поліцію", - наголосив голова Дніпропетровської облради.

Якщо уникнути нападу не вдалося - слід одразу звернутися за медичною допомогою. До слова, голова Одеської обладміністрації також видав наказ про термінові заходи упередження розповсюдження сказу. За останніми даними, на Одещині виявлено вже 23 заражені лисиці та 13 шакалів.

Довідка

Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через:

- укус;

- подряпину та мікроушкодження шкіри;

- потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки — з-поміж свійської фауни, а в дикій природі — лисиці та вовки. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території, членів зграї або здобуття їжі. Доведена можливість аерогенно-контактного зараження (у лабораторних умовах, під час відвідування печер, населених кажанами), коли вірус пасивно потрапляє через дрібні пошкодження кон’юнктиви, слизових ротоглотки. Якщо вас укусила чи лизнула безпритульна або дика тварина, негайно зверніться до лікаря. Зволікання може коштувати життя.